Блогер Раманаускас заявил, что за прослушивание русской музыки людей надо расстреливать, а их детей — забирать из семей.

После того, как в Литве прошел первый парламентских выборов, второй должен состояться через две недели. Британская телерадиокомпания BBC опубликовала неприязненный материал о ситуации.

Уже сейчас понятно, что новую коалицию сформируют оппозиционные силы. Шансы попасть во власть есть в том числе у политиков, чьи имена связаны с антисемитизмом и куда более мягкой позицией по отношению к России, нежели та, которой придерживался официальный Вильнюс до сих пор. В Литве действует довольно сложная смешанная избирательная система. Теоретически, победившие партии известны уже сейчас.

На первом месте — оппозиционные социал-демократы во главе с Вилией Блинкявичюте, на втором — консерваторы во главе с действующим премьером Ингридой Шимоните, на третьем — новая правоцентристская партия «Заря Немана» и попавший в центр антисемитского скандала Ремигиюс Жемайтайтис, на четвертом — лево-центристы во главе с бывшим премьером Саулюсом Сквернялисом.

Но среди них будут распределены только 70 мест из 141, потому что за партийные списки избиратели голосуют только в многомандатных округах. Тут все просто: партия проходит, если набирает пять процентов голосов, объединение партий проходит, если набирает семь процентов голосов.

Еще 71 мандат распределяется по мажоритарной системе в одномандатных округах. А тут все сложно. Избранным считается кандидат, который на выборах получает хотя бы пятую часть голосов избирателей, причем не из числа пришедших на выборы, а из числа зарегистрированных в каждом конкретном округе.

В первом туре это удалось сделать семерым политикам. Оставшиеся 64 парламентских кресла будут распределены во втором туре выборов через две недели. Поэтому окончательное распределение мандатов пока неизвестно. Зато уже понятно ядро коалиции, которую собираются сформировать Блинкявичюте и Сквернялис, — то есть левые у власти сменят правых. Третьим, несмотря на антисемитский скандал, может стать Жемайтайтис.

Еврейский вопрос

«Никто не хочет, чтобы мир узнал, что в Литве такие политики, как Жемайтайтис, рвутся во власть, — говорит Би-би-си Томас. — Но я не удивлюсь, если он пройдет. Антисемитизм в Литве всегда чувствовался, евреи постоянно кому-то тут мешают».

Томас живет в Вильнюсе, состоит в еврейской общине, ездит на машине с израильской символикой. До Второй мировой войны евреи составляли около 40% населения этого города, представители общины говорят, что в некоторые периоды истории эта цифра доходила до 60%. Сегодня евреев 0,1% по стране.

Масштабы холокоста в Литве выглядят жутко даже на фоне Восточной Европы. Одни винят в этом этнических литовцев, которые могли выполнять задания нацистов за банальную плату. Другие говорят, что масштабы вовлеченности местного гражданского населения сильно преувеличены, и винят евреев в пособничестве советской власти.

Спустя 80 лет травмы никуда не делись, но разобраться, кто именно виноват в каждой конкретной смерти, уже невозможно. По этим причинам события Второй мировой войны регулярно попадают в центр политических скандалов. Примерно это в прошлом году произошло с теперь уже бывшим депутатом парламента Ремигиюсом Жемайтайтисом.

В одном из своих постов в соцсетях он связал местную еврейскую общину с расправой над литовским населением во время войны. Там же он обрушился на государство Израиль. Потом переписал антисемитский стишок, в котором помимо всего прочего можно усмотреть призывы к физической расправе.

Сейм отреагировал процедурой импичмента, Жемайтайтис сложил депутатский мандат, прокуратура завела на него уголовное дело о разжигании ненависти и публичной поддержке международных преступлений. Судебные разбирательства идут до сих пор.

Путин — не Россия На этом фоне в январе 2024 года Жемайтайтис основал партию «Заря Немана», которая накануне выборов занимала то третье, то второе место в партийных рейтингах. В первом туре по многомандатным округам партия Жемайтайтиса набрала почти 15% и пришла третьей.

«Я никогда не использовал язык ненависти по отношению к каким бы то ни было людям, я не антисемит. Моя бабушка спасла трех евреев перед войной — маму и двух дочек», — говорит Жемайтайтис Би-би-си.

По его словам, обвинения в антисемитизме — работа политических оппонентов, а популярностью новая партия обязана усердному труду. «Два дня в неделю я посвящаю встречам с избирателями, я юрист по образованию», — продолжает политик.

Украинский кризис, по его словам, должны решать такие страны как «США, Великобритания, Франция, Германия, Индия и Китай», но он готов поддерживать Украину, потому что «сегодня Украина, завтра Латвия, послезавтра — Литва».

При этом он утверждает, что «Россия — не Путин», а русские и белорусские жители Литвы заслуживают тех же прав, что и литовцы. Он критикует действующую власть за сокращение русского языка в школах. Это именно та риторика, за которую в соседних Латвии и Эстонии политики автоматически получают клеймо «агентов Кремля» и пристальное внимание спецслужб. А в Литве, судя по рейтингам Жемайтайтиса и последним событиям, от бесконечных нападок на все русское многие начинают уставать.

Расстреливать за русский язык

Вокруг русского языка в стране развязался второй предвыборный скандал. За месяц до первого голосования популярный местный блогер Альгис Раманаускас в эфире своего подкаста заявил, что за прослушивание русской музыки людей надо расстреливать, а их детей — забирать из семей.

На его слова резко отреагировали политики и правозащитники, а прокуратура начала расследование. Вероятно, это первый случай с начала полномасштабного вторжения, когда общественность балтийской страны обрушилась на антирусскую, а не пророссийскую риторику.

Оказалось, что блогер, хоть активно и не занимается политикой, состоит в правящей партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», которая контролирует 50 мест в парламенте.

В той же партии состоит, например, действующий премьер-министр Ингрида Шимоните, которая выделяется резкими антироссийскими высказываниями даже на фоне стран Балтии. Раманаускас извинился и вышел из партии, но выиграть выборы консерваторам это не помогло.

В первом туре они набрали около 18% и оказались вторыми по многомандатным округам, результаты по одномандатным округам тоже выглядят многообещающе. Однако желающих идти в коалицию с партией Ингриды Шимоните в Литве немного.

Социал-демократы, победившие по многомандатным округам и набравшие около 20% голосов, неоднократно говорили, что сотрудничать с Шимоните не будут. Зато уже в ночь после выборов лидер партии Вилия Блинкявичюте объявили о создании ядра будущей коалиции с еще одной лево-центристской партией — «Во имя Литвы».

Дружить с Россией

Ее возглавляет бывший премьер Саулюс Сквернялис, неоднократно попадавший в центр скандалов — в том числе из-за желания дружить с Россией. В 2018 году он заявил, что Литва должна восстановить связи со «сложным соседом», согласно опросам, с ним согласились 52% жителей Литвы.

Потом началась война в Украине, идея дружбы с Кремлем оказалась токсичной и испортила имидж самого Сквернялиса. А теперь его партия набрала около 10% и пришла четвертой на выборах.

Это значит, что Сквернялис, вероятно, войдет в новое правительство Литвы, которая выступает одним из самых резких критиков Кремля в ЕС. В его укороченной предвыборной программе вопросы обороны и безопасности значатся последним пунктом, акцент сделан на решении социальных проблем.

Программа социал-демократов тоже сфокусирована на социальных вопросах, однако пункт о поддержке Украине стоит повыше. Примерно с теми же приоритетами на выборы шел Жемайтайтис, которого в Литве называют третьим кандидатом на место в коалиции.

Окончательное решение будет зависеть от результатов второго тура, но еще больше — от президента Гитанаса Науседы, который, по правилам, должен поручить кому-то формирование правительства. Уже накануне выборов он говорил, что хочет видеть в этой роли Блинкявичюте. Но не уточнил, в какой компании.