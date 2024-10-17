Насколько реалистичен «план победы» Зеленского?

"План победы" Украины, который готовил Офис президента, долго держался в тайне. Президент Владимир Зеленский сначала представил его президенту США Джо Байдену, затем обсудил его с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии. И только после этого в среду, 16 октября, выступил в Верховной раде и обратился к украинскому народу, чтобы заручиться его поддержкой.

"На нашей земле стали реже звучать слова – Украина должна победить. Победа для некоторых стала неудобным словом, и мы понимаем, что в реальности победы непросто достичь (…), но только победа дает возможность жить суверенно на своей земле, по своему закону и выбирать свое будущее", - этими словами президент Украины начал презентацию плана в Верховной раде.

Что предлагает "план победы" Зеленского

"План победы" состоит из пяти пунктов - геополитического, двух военных, экономического и пункта по безопасности, а еще трех секретных протоколов.

Первый пункт – приглашение Украины в НАТО. По словам Зеленского, факт приглашения Украины в НАТО может стать фундаментальным для мира, а также свидетельством для российского диктатора, что его геополитические расчеты проигрышны. Президент также отметил, что решительность партнеров по вопросу вступления Украины в НАТО будет означать и неизбежность евроинтеграции.

Второй пункт – оборона. Владимир Зеленский сообщил, что есть четкий перечень оружия, способного поддерживать боеспособность украинской армии. Реализация этого пункта предполагает продолжение операций Сил обороны в определенных районах РФ, а также усиление украинских позиций и уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории.

Данный пункт также базируется на помощи партнеров, в частности в комплектовании бригад резерва для ВСУ, усилении ПВО, совместном с партнерами сбитии российских дронов и ракет, инвестициях в украинское оборонное производство, снятии ограничений на применение дальнобойного оружия, предоставлении соответствующих дальнобойных возможностей, спутниковых данных и информации в реальном времени.

Третий пункт – сдерживание. Владимир Зеленский пояснил, что Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны России.

Четвертый пункт – стратегический экономический потенциал. Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Речь идет о природных ресурсах и критически важных металлах, в частности уране, титане, литии, графите и других стратегически ценных ресурсах.

Пятый пункт – безопасность. Он рассчитан на послевоенное время и предусматривает в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями, получившими реальный опыт современной войны, применение западного оружия и взаимодействие с военными НАТО. "Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны всего альянса и обеспечения безопасности в Европе", - подытожил Зеленский.

Геращенко о "плане победы": Ключевой вопрос - как нам победить?

После представления "плана победы" в Верховной раде большинство депутатов аплодировали президенту стоя.

"Итак, главное: план у нас есть. Ключевое то, что он согласован с нашим военным командованием, согласуется с нашими партнерами. Поэтому нам просто необходимо взять его в работу и выполнять. Это может и должен сегодня делать каждый на своем месте, чтобы приблизить мир", - написал в социальной сети Facebook депутат из оппозиционной фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Однако в оппозиции прозвучала и критика, в частности от Ирины Геращенко, сопредседателя крупнейшей в Верховной раде оппозиционной фракции "Европейская солидарность". "Победа не может зависеть только от наших партнеров. Она во многом зависит от нас. План должен быть реалистичным, а не рамочным. В плане президента прозвучало много правильных слов о единстве, безальтернативности демократии, усилении оборонного корпуса и евроатлантической интеграции. Мы – за. Но важно иметь план нашей домашней работы", - написала Геращенко в Telegram.

Депутат отметила, что в "плане победы" Зеленского нет ответа, как именно Украине победить. "После войны мы предоставим наших опытных военных для усиления безопасности Европы и недра для совместной разработки и инвестиций. Хорошие и правильные пункты. Но до победы еще нужно дожить и выстоять. И теперь ключевой вопрос – как нам победить? Партнеры за нас это не сделают, при всем к ним уважении", - отметила Геращенко.

Позицию по оккупированным территориям "спрятали" в тайных приложениях?

То, что Зеленский представил в Верховной раде, неполная картина того, что украинский президент представляет международным партнерам, предполагают аналитики. Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" по США и Великобритании Александр Краев убежден, что "план победы" неразрывно связан с "формулой мира" Зеленского.

"Очевидно, эти два формата будут комбинироваться и применяться вместе. Но уже видно, что пункт с НАТО точно не сработает, потому что мы скорее всего получим только приглашение, а членство - очень далекая перспектива", - сказал Краев DW.

По его мнению, в закрытой части документа спрятаны пункты по оккупированным территориям, и именно поэтому этот "план победы" не обсуждался с украинским обществом, ведь сразу был бы отвергнут и раскритикован, и это сделало бы невозможным его продвижение среди международных партнеров.

"Допускаю, что в закрытых документах мы можем увидеть позицию по оккупированным территориям. Если не территориальные уступки, то что-то похожее на минский формат. А минский формат гражданское общество восприняло бы очень негативно, и это бы положило сразу конец продвижению этого плана на международной арене", – прокомментировал Краев.

Стратегию, как остановить Путина, нужно еще написать вместе с партнерами

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что "план победы" Зеленского является, скорее, предложением, украинским видением для международных партнеров, как конкретно сейчас можно помочь Украине, чтобы она не проиграла.

"К этому плану нужно относиться реалистично - он не будет исполнен немедленно. Те, кто надеялся на чудо, будут разочарованы. Этот план теоретически можно реализовать, но не сразу. Я воспринимаю его, как, скорее, попытки Зеленского подтолкнуть наших партнеров к более сильным, решительным действиям", - сказал Фесенко, отвечая на вопросы DW.

Прагматичной целью "плана победы" политолог считает выработку совместной с международными партнерами стратегии действий, как именно принудить Путина к завершению войны.

Украина выполняет задачи, для которых создавалась НАТО

Вместе с тем глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает представленный "план победы" наиболее реалистичным из всех мирных планов, с которыми выступали разные страны и глобальные международные игроки, поскольку этот план предлагает видение новой архитектуры безопасности, в которой ключевую роль играет Украина с учетом возможностей других стран.

"Не секрет, что наша армия сейчас сильнее, мощнее, чем в большинстве стран-членов НАТО. То есть очевидно, что Украина сама сейчас выполняет те задачи, для которых Североатлантический альянс был создан: противостояние СССР в виде нынешней России. То есть мы воюем сами за то, за что должен воевать весь блок. Очевидно, что такую войну сами мы не потянем", - отметил Кузан.

Глава Украинского центра безопасности считает, что Украина правильно начала указывать на изменение архитектуры безопасности, поскольку без этого фундаментального изменения Россию невозможно остановить. "Ведь после Украины, чувствуя безнаказанность, Россия пойдет дальше", - предостерег Кузан в разговоре с DW.