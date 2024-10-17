Профессор ЛУ объяснил, что поддерживающий палестинцев становится рабом России

И его непосредственное начальство также: «Ну, я вам скажу, что с нашим министром обороны Спрудсом, у которого должны быть железобетонные государственнические позиции в сфере обороны, у нас были академические дискуссии и в них он становился на такие левые неомарксистские позиции американских университетов. Когда-то классический марксизм боролся за защиту рабочего класса и потом за гегемонию, но сейчас марксизм переметнулся на защиту всех меньшинств — религиозных, сексуальных, микроэтнических, и защиту любых меньшинств, и таким образом потерял то, что нас в действительности защищает, а нас защищает национальное государство. Пока Спрудс на таких позициях, которые за снос границ, что есть тренд на Западе».

«Ибо поймите, что за проблема — напротив демократического Запада или этого евроатлантического сообщества, в котором ситуация также в данный миг небезопасна и неясна, стоит гигантский Юг, этот глобальный Юг, как его сейчас называют, который своим лидером считает Россию. Ну тогда, что — мы вступим в этот блок? Тогда мы под крылом России? Или как? Это конечный продукт полезных идиотов, за что тогда они выступают. Тогда они хотят быть рабами России? Пусть они лучше поинтересуются, как воюют в России с людьми, которые открывают рот!»

«Если мы поддерживаем Палестину, - рассуждает Л.Тайванс, - главная цель которой из поколения в поколение было не подъем своего государства, но уничтожение Государства Израиль, это означает, мы согласны, что евреев оттуда надо изгнать. Куда? Разве у них нет права вернуться на землю своих предков? Так нельзя ставить этот вопрос. И сейчас мы опять влетаем в этот антисемитизм? Ибо в действительности выступление на стороне Палестины означает только одно — изгнание евреев, признать осуществляемую Палестиной 80 лет политику об уничтожении еврейского государства».

Далее господин Тайванс раскритиковал деятелей Латвии: «У нас нет политической аристократии как в Англии и частично в США, где есть люди, семьи, целые кланы, которые долго находятся в политическом обороте. Это означает, что эти люди из поколения в поколение живут на этом уровне, который относится к высокой политике, и знают, что и как надо. Что происходит в Латвии? Какой-то провинциальный актер всплывает как мэтр высокой политики и решает по делам международной политики и еще чем-то. Демократия хорошее дело, но у нас почти что дворники попробовались в политике. И это уже карикатура демократии».

«Разве у нас действительно эта иммигрантская община есть столь велика, что нужно проводить такие мероприятия, выступать на стороне Палестины, действительно ли наши политически активные люди столь легкомысленны, столь необразованны, что не знают, как этот конфликт Палестины и Израиля образовался?» - возмущается профессор.