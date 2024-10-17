Разработан сценарий, как страны Балтии будут побеждать напавшую на них Россию

В ходе исследования сил обороны Литвы были смоделированы ситуации, которые помогают спрогнозировать исход военного конфликта. Один из них заключается в том, что Россия нападет на Литву в 2027 году. В ходе моделирования подсчитано, что Литве удастся отразить нападение, учитывая все известные на данный момент условия того периода, в том числе тот факт, что в Литве дислоцируется немецкая бригада, передает TV3.

В ходе моделирования прогнозировалось окружение стран Балтии. Чтобы ограничить давление с востока, решающую роль в защите территории Эстонии должны будут сыграть эстонско-российский приграничный город Нарва и ось реки Нарва. Эстонии также придется защищаться от атак из Пскова, который находится менее чем в 100 километрах от Эстонии, недалеко от Псковского озера и эстонской границы.

Не сумев остановить российские войска, Латгалия будет оккупирована. Президент России Владимир Путин поручит ГРУ разработать планы по превращению Латгалии в «Балтийский Донбасс» в рамках «войны нового поколения».

Даугавпилс, второй по величине город Латвии, является административным центром Латгальского региона. Согласно сценарию исследования, Даугавпилсская ось жизненно важна для предотвращения распространения российских войск далеко в Латвию или Литву, поэтому, если Россия вторгнется, Литве придется защищать и эту территорию.

«Литве придется сражаться на юго-востоке Латвии, на Даугавпилсском направлении, потому что защита линии Даугавы необходима для предотвращения главного оперативного нападения России», — говорится в презентации исследования.

В исследовании моделируется несколько ситуаций, которые помогают предсказать исход военного конфликта.

Первый сценарий

Первый сценарий предполагает, что Литва будет защищаться существующими возможностями. Оборонной мощи не хватает, прогнозируется, что страна не сможет защитить крупнейшие города - Вильнюс и Каунас.

Прогнозируется, что в первые дни войны силы противника двинутся из Белоруссии в Вильнюс. Наступление на Вильнюс займет около пяти дней, а на шестой день Вильнюс будет окружен.

Хотя столица удержится, российская армия (при поддержке Белоруссии) двинется на Каунас. В это время российская армия будет продвигаться из Латвии на запад и юго-запад, занимая северо-восточную часть Литвы, а из Калининграда противник будет продвигаться на восток, затем на юго-восток через Сувалки навстречу дивизии из Белоруссии.

По прогнозам, в 2027 году в Калининграде появятся воинские части размером с армию. Как указывается в исследовании, в случае войны в Вильнюсе и в Каунасе, вероятно, будут производиться нападения не только на военную, но и на гражданскую инфраструктуру.

Прогнозируется, что в течение 10 дней российские солдаты осадят Вильнюс и подойдут к Каунасу. Причина – недостаток сил.

«Де-факто в этом сценарии мы находимся на пути к поражению», - говорит полковник запаса Гинтарас Ажубалис.

По оценкам, за 10 дней вторжения в Литву литовские войска потеряют 17 танков, 145 БТР/БМП, 17 артиллерийских орудий и 3650 солдат.

Потери противника будут более значительными - в ходе этой операции оккупанты потеряют 411 танков, 1019 БТР, 254 артиллерийских орудия и 11 420 солдат. Хотя потери Литвы меньше, Литва не сможет защитить свои крупные города имеющимися ресурсами.

Второй сценарий

Второй сценарий более оптимистичен. В 2027 году Литва будет укреплена и будет иметь гораздо больше вооружения: военные вертолеты Apache, еще больше батарей HIMARS, способных запускать тысячи ракет Spike и т. д.

Прогнозируется, что за день до вторжения силы РФ начнут движение на запад, в сторону Даугавпилса. В это время на границе под Вильнюсом будет располаться 20-й корпус ВС Белоруссии. Еще один эшелон противника будет расположен вблизи границы Беларуси с Литвой и Латвией, в районе Минска.

Первый день войны. Российские силы специального назначения прибывают в Эстонию, на острова Сааремаа и Хийумаа. Армия РФ наступает с востока и входит в Даугавпилс. Литовская армия с переброшенной немецкой бригадой отвечает на это артиллерийским огнем и действиями механизированных войск. В тот же день белорусская армия атакует силы обороны Вильнюса. При поддержке России Беларусь наносит дальние удары и движется на северо-запад, то есть в направлении Вильнюса. Литву атакуют артиллерийскими ударами из Калининграда. Литва отвечает на них РСЗО M270 или HIMARS.

Второй день войны. Литовские HIMARS уничтожают 15-ю бригаду армии противника, а военные вертолеты Apache уничтожают 62-ю танковую бригаду. Белорусские войска атакуют Вильнюс, неся огромные потери. Военные вертолеты атакуют 7-ю танковую бригаду Белоруссии. Со стороны Калининграда части российской армии наносят удар на север (в направлении села Таура, расположенного на трассе Рига-Калининград) и на восток в направлении Сувалкского коридора.

Третий день войны. Российские войска полностью вовлечены в боевые действия в Латвии: 2-я армия атакует Даугавпилс, силы НАТО остаются за городом. Скоординированные удары HIMARS и Apache затем уничтожают 7-ю танковую бригаду и треть 90-й танковой дивизии противника, пытающихся продвинуться к северу от Вильнюса. Войска 11-й армии пытаются продвинуться из Калининграда, но несут большие потери.

Четвертый день войны. На севере пытается наступать 30-я российская бригада, но ее уничтожают литовские военные вертолеты. Под Вильнюсом боеспособность противника достигает менее 50%. Литовские и немецкие войска оттесняют российских солдат через границу.

Пятый день войны. С помощью Apache и HIMARS подразделения литовской армии предотвращают дальнейшее проникновение противника на север. Немецкий танковый батальон усиливает Вильнюс, но атаки Apache и HIMARS подавляют наступление русских. Российские войска усиливают 11-ю армию и отступают через границу в Таурай.

Шестой день войны. На севере российские войска несут тяжелые потери от литовских танков, артиллерии, HIMARS, беспилотников и атак Apache. Если силы не будут усилены, дальнейший прогресс маловероятен. Аналогичная ситуация вокруг Вильнюса и Калининграда. Российские войска (при поддержке Белоруссии) уничтожены или остановлены.

Согласно этому сценарию, через шесть дней литовским войскам удастся остановить четыре подразделения российской армии, которые исчерпают свои возможности, а для возвращения в атаку им потребуется еще один оперативный эшелон (в районе Даугавпилса и Вильнюса). Силам Калининградской области удается немного продвинуться за границу Литвы. Основным вооружением литовских сил являются системы HIMARS, военные вертолеты Apache, артиллерия, механизированные силы, танки и противотанковые средства.

Цена совершенствования вооружения с обучением солдат, логистики, боеприпасов и инфраструктуры составит более 9 миллиардов евро. Расходы на боеприпасы за эти шесть дней составят около 2 миллиардов долларов.

Подводя итоги моделирования, вывод очевиден - Литва могла бы эффективно противостоять нападению российских вооруженных сил в течение 10 дней, но только в том случае, если она выделит 10 миллиардов евро на оборону в ближайшие четыре года.