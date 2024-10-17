Зеленский: Украина продолжит борьбу, даже если Запад не поддержит «план победы»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит борьбу против российской агрессии, даже если западные союзники Киева не согласятся поддержать его «план победы».
Зеленский находится с визитом в Брюсселе, где он представил европейским лидерам свой «план победы».
Украинский президент заявил, что Киев также продолжит подготовку ко второму мирному саммиту.
В то же время Зеленский сообщил, что провел закрытую часть разговора с союзниками и большинство партнеров его план поддержала.
«Большинство тех, кто выступал, были полностью на стороне поддержки плана победы. Я рад, что они услышали от меня некоторые детали», - цитирует его «Интерфакс-Украина».
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