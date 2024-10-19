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Euronews заинтересовался украинской «‎бусификацией» 1

В мире
Дата публикации: 19.10.2024
BB.LV
В Одессе нашли еще одного потенциального солдата ВСУ.

В Одессе нашли еще одного потенциального солдата ВСУ.

Западные СМИ недоумевают, отчего людей призывного возраста приходится буквально отлавливать.

Сотрудники украинских военкоматов провели рейды по ресторанам, барам и концертному залу в столице Киева, проверяя документы о постановке на воинский учет. Ими были задержаны мужчины, не соблюдающие требования, сообщают местные СМИ и очевидцы. Сюжет об этом посвятил Euronews.

Офицеры нагрянули во Дворец спорта после концерта украинской рок-группы. И на видеозаписях, транслируемых медиа, видно, как офицеры, стоящие у дверей концертного зала, перехватывают выходящих людей.

На кадрах видно, как полицейские насильно удерживают некоторых мужчин. Проверки также прошли в элитном торговом центре Goodwine и популярном ресторане Avalon.

Все украинские мужчины в возрасте 25-60 лет подлежат призыву на военную службу, а мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено покидать страну. Подобные рейды необычны для столицы и отражают потребность Украины в свежих новобранцах для армии.

Все украинские мужчины в возрасте 25-60 лет подлежат призыву в армию, а мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено покидать страну.

Местные СМИ сообщают, что подобные рейды прошли также в клубах и ресторанах других украинских городов, включая Харьков и Днепр.

В этом году Киев активизировал мобилизационную кампанию. Весной вступил в силу новый закон, согласно которому призывники должны вносить свои данные в онлайн-систему, иначе им грозят штрафные санкции.

Между тем российская армия нанесла массированный авиаудар по объектам гражданской инфраструктуры в восточном городе Сумы.

По данным областной прокуратуры, ракета попала в жилой квартал, повредив четырехэтажный многоквартирный дом.

Российские беспилотники также нанесли удары по местным административным зданиям и как минимум трем частным домам. Сообщений о жертвах не поступало. Эти удары были нанесены в тот момент, когда местные власти продолжали эвакуировать жителей из прифронтовых районов Сумской области.

Министр реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что почти 500 детей и их семей были эвакуированы из области "в связи с ситуацией в сфере безопасности".

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го октября

    "Сотрудники украинских военкоматов провели рейды" Не провеЛИ, а проводЯТ. Вам что, ссылок на свежачки видосиков загона ухилянтов? Укра стала равной африканским странам по уровню беспредела. Типичная картина- https://t.me/telelug/29454

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