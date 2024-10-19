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США нас не понимают! На Украине вновь выступили за снижение возраста мобилизации 2

В мире
Дата публикации: 19.10.2024
BB.LV
США нас не понимают! На Украине вновь выступили за снижение возраста мобилизации
ФОТО: Global Look Press

Депутат Рады Костенко: текущий возраст мобилизации встречает непонимание в США.

Текущие возрастные нормы мобилизации на Украине встречают непонимание среди конгрессменов в США. О необходимости изменить нижнюю границу ценза вновь заговорил депутат и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Как отметил Костенко, в частных беседах американские политики выражают сомнения насчет проблем с мобилизацией в Украине. «Идет война за независимость, вы воюете, мы даем оружие. Вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. Почему же во всех странах призывают с 18 лет, а у вас с 25 лет?» — цитирует их Костенко.

Киев обвиняют в страхе перед кардинальными решениями, заявил он. При этом сам депутат не считает снижение возраста мобилизации радикальной мерой и активно за нее выступает. Костенко убежден, что если Конституция разрешает избираться в парламент с 21 года, то, достигнув двадцатилетия, можно стать и солдатом.

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Комментарии (2)

  • A
    Anim
    19-го октября

    А не пора главным патриотам - депутатам стать солдатами?

    6
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Anim
    20-го октября

    Да конечно. Аж по 10 раз на дню становятся.

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