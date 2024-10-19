Украина пообещала Венгрии обеспечить поставки нефти из России

МИД Венгрии: Украина пообещала обеспечить поставки нефти из России.
Замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр по итогам своего визита в Киев и переговоров с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой сообщил, что тот заверил Будапешт в намерениях обеспечить поставки нефти из России, передает агентство MTI.
«Украинская сторона вновь заявила, что обеспечит бесперебойные поставки стратегически важной нефти, поступающей с Украины в Венгрию», — заявил замминистра.
Он уточнил, что поставки из РФ будут осуществляться через территорию Украины в Венгрию по трубопроводу «Дружба».
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