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Украина пообещала Венгрии обеспечить поставки нефти из России 1

В мире
Дата публикации: 19.10.2024
BB.LV
Украина пообещала Венгрии обеспечить поставки нефти из России
ФОТО: pixabay

МИД Венгрии: Украина пообещала обеспечить поставки нефти из России.

Замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр по итогам своего визита в Киев и переговоров с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой сообщил, что тот заверил Будапешт в намерениях обеспечить поставки нефти из России, передает агентство MTI.

«Украинская сторона вновь заявила, что обеспечит бесперебойные поставки стратегически важной нефти, поступающей с Украины в Венгрию», — заявил замминистра.

Он уточнил, что поставки из РФ будут осуществляться через территорию Украины в Венгрию по трубопроводу «Дружба».

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    19-го октября

    Самое безопасное место на Украине, Курской области и даже Венгрии это трубопровод «Дружба», г транзитный газопровод. Туда не прилетят ракеты, дроны, их не взорвут, не расстреляют, ибо у панов бизнес и прибыли, а холопам смерть, увечье, подати и нищета.

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