Baltijas balss logotype

Армия РФ обстреляла Кривой Рог баллистическими ракетами; много пострадавших 1

В мире
Дата публикации: 20.10.2024
Deutsche Welle
Армия РФ обстреляла Кривой Рог баллистическими ракетами; много пострадавших
ФОТО: пресс-фото

Как сообщает DW, по меньшей мере 17 человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога, 8 из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, указав, что удар был нанесен поздно вечером накануне, 19 октября, двумя баллистическими ракетами.

По данным местных властей, повреждения получили 15 многоэтажных домов, 3 учебных заведения, 3 административных здания (райисполком, Управление труда и социальной защиты населения, Пенсионный фонд), 7 объектов бизнеса, отель, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения. Кроме того, поврежден газопровод, почти три десятка автомобилей, в том числе три пожарные машины, три полицейские и карета скорой помощи.

Харьковская областная прокуратура сообщает, что в ночь на воскресенье Новобаварский район Харькова был атакован гибридным боеприпасом "Гром-Е1", попадание пришлось на открытую местность, пострадавших нет, но повреждены несколько частных жилых домов и автомобилей. Кроме того, сообщается об авиационном обстреле города Дергачи Харьковской области, где повреждены многоэтажные дома, крыша частного дома, а также административное здание.

В Киеве за ночь трижды объявляли воздушную тревогу, по словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в общей сложности она продолжалась около трех часов. В воздушном пространстве Киева и окрестностей были сбиты около 10 ударных беспилотников типа Shahed.

#война рф и украины #обстрелы
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    20-го октября

    Ну, разве это много. Латышские друзья евреи за атаку на города тысячами мирняка ложит, и Израиль не получает , даже критики от просвещенного человечества.

    2
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео