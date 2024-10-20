Армия РФ обстреляла Кривой Рог баллистическими ракетами; много пострадавших

Как сообщает DW , по меньшей мере 17 человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога, 8 из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, указав, что удар был нанесен поздно вечером накануне, 19 октября, двумя баллистическими ракетами.

По данным местных властей, повреждения получили 15 многоэтажных домов, 3 учебных заведения, 3 административных здания (райисполком, Управление труда и социальной защиты населения, Пенсионный фонд), 7 объектов бизнеса, отель, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения. Кроме того, поврежден газопровод, почти три десятка автомобилей, в том числе три пожарные машины, три полицейские и карета скорой помощи.

Харьковская областная прокуратура сообщает, что в ночь на воскресенье Новобаварский район Харькова был атакован гибридным боеприпасом "Гром-Е1", попадание пришлось на открытую местность, пострадавших нет, но повреждены несколько частных жилых домов и автомобилей. Кроме того, сообщается об авиационном обстреле города Дергачи Харьковской области, где повреждены многоэтажные дома, крыша частного дома, а также административное здание.

В Киеве за ночь трижды объявляли воздушную тревогу, по словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в общей сложности она продолжалась около трех часов. В воздушном пространстве Киева и окрестностей были сбиты около 10 ударных беспилотников типа Shahed.