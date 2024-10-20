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Эстонцы хотят, чтобы православная церковь порвала связи с Московским патриархатом 1

В мире
Дата публикации: 20.10.2024
LETA
Эстонцы хотят, чтобы православная церковь порвала связи с Московским патриархатом

Большая часть жителей Эстонии считает, что Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) должна разорвать все связи с Русской православной церковью, которая поддержала вторжение России в Украину. В то же время среди представителей других национальностей 41% не считает разрыв связей правильным.

По заказу ERR социологическая служба Kantar Emor задала вопрос: "Должна ли Эстонская православная церковь Московского патриархата разорвать все связи с Русской православной церковью / Московским патриархатом, который поддержал агрессивную войну России против Украины?" Разрыв связей поддержали в общей сложности 59% опрошенных ("да, определенно" – 41,6% и "скорее да" – 16,9%). Против разрыва выступили 19% ("определенно нет" – 12,8% и "скорее нет" – 6,6%). 22% не смогли выразить свою позицию.

Среди эстонцев еще больше сторонников разрыва связей с Московским патриархатом – 75% ответили "да, определенно" или "скорее да". Против разрыва высказались 8% эстонцев, а остальные 17% затруднились с ответом.

#эстония #православная церковь
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го октября

    Опять враньё.

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