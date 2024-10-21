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ЦИК Молдавии огласил результаты по референдуму о вступлении в ЕС 1

В мире
Дата публикации: 21.10.2024
BB.LV
ЦИК Молдавии огласил результаты по референдуму о вступлении в ЕС
ФОТО: Global Look Press

ЦИК Молдавии: вступление в ЕС поддержали на референдуме 50,46 процента граждан.

Конституционные изменения, направленные на вступление Молдавии в Европейский союз (ЕС), поддержали на референдуме 50,46 процента граждан. Соответствующие результаты по плебисциту огласила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики, передает молдавский новостной портал unimedia.info.

«50,46 процента граждан Республики Молдавия ответили "Да" на конституционном референдуме. За вариант "Нет" проголосовали 49,54 процента», — говорится в публикации.

Отмечается, что победу еврореферендуму принесли голоса 13 596 сторонников.

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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    21-го октября

    Результаты поражают: не помницца, чтобы 3 последних процента так изменили расклад. Подтасовка рулит!

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