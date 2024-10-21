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Уговоры министра из Латвии не помогли: Молдова неохотно голосует за ЕС (ДОПОЛНЕНО) 2

В мире
Дата публикации: 21.10.2024
BB.LV
Решается судьба президента Молдовы Майи Санду.

Решается судьба президента Молдовы Майи Санду.

В Молдове подводятся итоги президентских выборов и конституционного референдума о присоединении страны к ЕС.

Одновременно с выборами президента граждане страны принимают участие в референдуме о вступлении Молдовы в Евросоюз. Для этого в Конституцию страны должны быть внесены изменения.

Появились данные по референдуму после обработки 80% протоколов. Они достаточно неожиданны – более 55% молдован против евроинтеграции и лишь 45% за закрепление в Конституции положения о вступлении Молдовы в ЕС. Такие записи, напомним, уже появились в конституциях Украины и Грузии.

Теоретически ситуация может изменится, так как еще не подсчитаны голоса молдован, проживающих за границами страны. Ожидается, что они проголосуют за евроинтеграцию. Но хватит ли их, чтоб перекрыть нынешнюю разницу пока непонятно.

Напомним, что в минувший вторник министр иностранных дел Латвии Байба Браже посетила Молдову. Целью визита было выразить единую поддержку интеграции Молдовы в Евросоюз, а также готовность продолжать политически и практически поддерживать Молдову на ее пути в ЕС.

Опыт стран Балтии и Северных стран должен помочь молдаванам на референдуме о членстве в Европейском союзе (ЕС) принять решение, заявила Байба Браже. Похоже, этот опыт пока не помогает гражданам Молодовы принять такое решение.

Что касается выборов президента, то, очевидно, будет второй тур.

После обработки 80% протоколов 36,8% у действующего президента Майи Санду, а 29,18% у представителя оппозиционной Соцпартии, экс-генпрокурора Александра Стояногло.

ДОПОЛНЕНО (21 октября 10:00): На референдуме в Молдове сторонники евроинтеграции вышли вперед.

По итогам подсчета 98,56% бюллетеней за вступление в ЕС высказались 50,16% проголосовавших, против - 49,84%.

До этого в ходе всего подсчета лидировали противники вступления в ЕС. Президент Майя Санду объяснила это «скупкой голосов».

ДОПОЛНЕНО (21 октября 16:00): Большинство граждан Молдавии поддержали европейский путь страны, заявила президент Майя Санду. В ходе референдума евроинтеграцию Молдавии, по данным ЦИК после обработки 99,4% протоколов, поддержали 50,42% избирателей, против выступили 49,58%.

#выборы #молдова
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    21-го октября

    Опыт Балтии показывает, нужно ли Молдове вступление в ЕС. Видимо, что то с опытом не так или примеры ни такие , как надо, ну и Браже, конечно.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го октября

    Браже одним своим видом может отвратить даже малейший спонтанный порыв вляпатся в евросовок. Не ту для агитации послали

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