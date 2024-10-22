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Европарламент одобрил выделение Киеву кредита под российские активы 1

В мире
Дата публикации: 22.10.2024
BB.LV
Европарламент одобрил выделение Киеву кредита под российские активы
ФОТО: Global Look Press

Европарламент поддержал выделение кредита Украине на 35 млрд евро под активы РФ.

Европарламент (ЕП) поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК) о выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро под доходы от российских активов. Кредит будет доступен к концу 2024 года.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил о финальной стадии утверждения этого проекта. Ожидается, что остальные страны «Большой семерки» (G7), включая США, внесут еще около 10 миллиардов евро. Размер кредитов, которые должны выделить государства G7, будет озвучен 25 октября на встрече министров финансов этих стран в Вашингтоне.

При этом Евросоюз убежден, что должен предоставить самую большую часть этого кредита, так как Украина — кандидат на вступление. Помимо прочего, Рейндерс уточнил, что потребности Киева во внешнем финансировании в 2025 году достигнут суммы в 41,6 миллиарда долларов — больше, чем ожидалось.

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го октября

    Писец Евросоюзу. Вор он везде вор. И с вором никто и никаких дел вести не будет.

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