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Началось!? Маск заявил об обострении войны на Украине из-за Южной Кореи 1

В мире
Дата публикации: 22.10.2024
BB.LV
Началось!? Маск заявил об обострении войны на Украине из-за Южной Кореи
ФОТО: Global Look Press

Маск: отправка военных Южной Кореи в поддержку ВСУ грозит обострением конфликта.

Возможная отправка военных Южной Кореи для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит обострением конфликта. Свою оценку ситуации дал американский предприниматель Илон Маск.

Ранее источник агентства NewsPim в южнокорейской разведке сообщил, что Сеул рассматривает возможность отправки на Украину специалистов в области тактики северокорейских войск из-за данных о якобы присутствии военных КНДР в России. Эксперты передадут Украине сведения о принципах действий северокорейских подразделений, психологии и моральном духе солдат, помогут собрать новую информацию о действиях войск КНДР. Также южнокорейские специалисты выступят переводчиками, если северокорейские служащие попадут в плен.

"Похоже, ситуация обостряется", - заявил американский предприниматель Илон Маск.

Министр обороны Южной Кореи не преминул напомнить, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз. Речь о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно ему, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них.

В частных беседах должностные лица США, дипломаты из Восточной Азии и помощники членов Конгресса говорили, что в практическом отношении Вашингтон мало что может сделать, чтобы помешать укреплению союза Москвы и Пхеньяна, если не считать непосредственных военных действий, которые не рассматриваются.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, выразил мнение, что это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».

Нынешний генсек альянса Марк Рютте между тем констатировал, что у НАТО все же нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине. Об этом же заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он, однако, заверил, что американская сторона продолжит изучать вопрос.

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го октября

    К мне одному кажется что это полная херня напечатана?

    17
    1

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