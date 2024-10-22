Началось!? Маск заявил об обострении войны на Украине из-за Южной Кореи

Возможная отправка военных Южной Кореи для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит обострением конфликта. Свою оценку ситуации дал американский предприниматель Илон Маск.

Ранее источник агентства NewsPim в южнокорейской разведке сообщил, что Сеул рассматривает возможность отправки на Украину специалистов в области тактики северокорейских войск из-за данных о якобы присутствии военных КНДР в России. Эксперты передадут Украине сведения о принципах действий северокорейских подразделений, психологии и моральном духе солдат, помогут собрать новую информацию о действиях войск КНДР. Также южнокорейские специалисты выступят переводчиками, если северокорейские служащие попадут в плен.

"Похоже, ситуация обостряется", - заявил американский предприниматель Илон Маск.

Министр обороны Южной Кореи не преминул напомнить, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз. Речь о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно ему, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них.

В частных беседах должностные лица США, дипломаты из Восточной Азии и помощники членов Конгресса говорили, что в практическом отношении Вашингтон мало что может сделать, чтобы помешать укреплению союза Москвы и Пхеньяна, если не считать непосредственных военных действий, которые не рассматриваются.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, выразил мнение, что это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».

Нынешний генсек альянса Марк Рютте между тем констатировал, что у НАТО все же нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине. Об этом же заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он, однако, заверил, что американская сторона продолжит изучать вопрос.