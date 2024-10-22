В ЕС возобновят дискуссии о санкциях против РФ - Politico

По данным Politico, в январе председательство в Совете ЕС по ротации примет Польша, и это откроет путь для новых дискуссий по санкциям в отношении Москвы, пишет DW .

Страны ЕС хотят возобновить в январе дискуссии о новых санкциях в отношении экономики РФ. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщило на своем сайте издание Politico.

По его данным, это связано с тем, что вместо Венгрии, до сих пор блокировавшей санкционные устремления Евросоюза в отношении Москвы, председательство в Совете ЕС по ротации примет Польша, настроенная против РФ куда более решительно.

Варшава уже дала понять, что хочет использовать свое шестимесячное председательство для ужесточения мер в отношении поставок российского сырья в ЕС, остающихся одним из важнейших источников доходов Кремля.

"Импорт российских энергоносителей растет. Это плохой знак. Мы должны решить эту проблему", - подчеркивал госсекретарь в министерстве климата и окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста на минстерской встрече в Люксембурге.

ЕС уже ввел ограничения на поставки российской нефти и значительно сократил закупки трубопроводного газа. Однако существуют десятки лазеек, которыми пользуется Москва; к тому же растет теневой флот танкеров, доставляющих сырье РФ по всему миру, констатирует Politico.

Дискуссии по поставкам СПГ в ЕС

Брюсселю необходимо пересмотреть свою стратегию рестрикций, улучшить их разработку и применение - и польское председательство, безусловно, предоставляет хорошую возможность для этого, считает Мария Шагина, эксперт Международного института стратегических исследований.

"В Украине наступает суровая зима, но это - также и конец катастрофического венгерского председательства", - сказал изданию один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

"Мы должны признать, что режим санкций не работает так, как должен - есть проблемы со сжиженным природным газом (СПГ), есть проблемы с нефтью, есть проблемы с некоторыми торговыми наименованиями", - отметил другой дипломат.

Документ, с которым ознакомилось издание Politico, призывает к более строгим проверкам происхождения СПГ, поступающего в Европу. Это предложение, которое, скорее всего, будет рассмотрено в январе, пишет издание.

Еврокомиссия должна выступить с новыми предложениями

В то же время новые ограничительные меры в отношении Москвы 27 странам европейского сообщества сперва должна предложить Еврокомиссия.

Украина уже выразила оптимизм по поводу того, что Польша сможет возобновить переговоры о санкциях ЕС.

Ранее, в сентябре, глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал дать Киеву разрешение бить западным оружием по целям в глубине территории РФ. Заявление прозвучало на фоне визита в Варшаву госсекретаря США Энтони Блинкена.