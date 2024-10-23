Полная приостановка экспорта российской нефти пока невозможна - спецпосланник ЕС в Риге

Международное нефтяное эмбарго против России практически невозможно, так как невозможно получить поддержку во всем мире, указал в интервью агентству LETA специальный посланник Евросоюза (ЕС) по санкционным вопросам Дэвид О'Салливан, прибывший в Ригу на внешнеполитический форум по безопасности «Рижская конференция».

О'Салливан подчеркнул, что ЕС уже сократил импорт нефти и газа из России в огромных размерах и сейчас он является незначительным, хотя некоторые европейские страны продолжают импортировать из России и до сих пор не смогли найти альтернативные источники поставок энергоносителей. "Мы работаем над этим, и наша цель - устранить любые остатки энергетической зависимости от России", - заявил спецпосланник ЕС.

«Проблема не в нашем импорте. Проблема в том, что Россия способна продолжать торговать с остальным миром. В этом отношении мы должны быть честными с самими собой и напомнить себе, что это не санкции ООН, поэтому никакого международного нефтяного эмбарго против России, которое мы поддерживаем, мы не получим поддержки», - пояснил О'Салливан, добавив, что, к сожалению, многие страны так называемого глобального юга зависят от импорта российских энергоносителей.

"Если бы мы приняли меры, чтобы лишить эти страны доступа к российским ресурсам, мы потеряли бы поддержку нашей позиции. Нам необходимо найти сбалансированный подход. Это реальность, с которой нам надо жить", - подчеркнул спецпредставитель ЕС.

О'Салливан отметил, что благодаря установлению потолка цен на нефть Запад добился значительного сокращения российских доходов в прошлом году - около 30%. «Ситуация в этом году не так хороша, потому что Россия создала свой собственный «теневой флот», поэтому одним из наших приоритетов, чтобы затруднить экспорт нефти из России выше потолка цен, теперь является проблема «теневого флота», — сказал О'Салливан.

Он подчеркнул, что вопрос «теневого флота» является очень важной проблемой не только в контексте санкций и ценовых потолков, но и экологической проблемой.

«Это старые и плохо обслуживаемые танкеры, часто эксплуатируемые плохо обученными экипажами, и есть серьезные сомнения в их страховом соответствии. Если бы произошел разлив нефти, мы совершенно не уверены, что экипажи этих танкеров смогут действовать адекватно, а главное, чтобы были деньги на нейтрализацию ущерба. Мы давно обсуждаем это с партнерами по всему миру, предупреждая, что эти танкеры - это, по сути, бомбы замедленного действия. К счастью, ничего страшного пока не произошло, но люди, знающие эту отрасль, говорят, что это лишь вопрос времени», - сказал спецпредставитель ЕС.

ЕС, США и Великобритания начали вводить санкции в отношении этих судов, чтобы лишить их возможности получать какие-либо услуги в портах. Также необходимо работать с международным сообществом, чтобы люди лучше осознавали экологические риски, что заставило бы их быть более осторожными при ведении бизнеса с этими танкерами, которые могут вызвать крупную экологическую катастрофу, сказал О'Салливан.

На вопрос об обходе санкций через соседние с Россией страны спецпредствитель по санкциям заявил, что ситуация заметно улучшилась. "Мы очень внимательно следим за санкционными товарами, которые необходимы российскому ВПК для производства российского оружия. Мы общаемся со странами Центральной Азии и Кавказа, Турцией, Сербией, Объединенными Арабскими Эмиратами и обратились с просьбой прекратить поток этих товаров через территорию, находящуюся под их юрисдикцией. Все эти страны отреагировали положительно и начали вводить ограничения на такой реэкспорт. Мы наблюдаем значительное снижение реэкспорта продукции военного назначения через эти страны», — сказал О'Салливан.

Он добавил, что это не решает проблему полностью, поскольку появляются и другие способы обхода санкций, например, все больше товаров идет через Юго-Восточную Азию, особенно Китай, Гонконг и Индию. О'Салливан напомнил, что в случае с Китаем всегда нужно помнить, что санкции установлены не ООН.

«Не существует юридического требования ко всем государствам-членам ООН соблюдать их, поэтому Китай имеет право игнорировать наши санкции. Мы не можем препятствовать Китаю торговать с Россией. Скорее, мы должны уметь различать случаи, когда товары производятся в самом Китае, и случаи, когда Китай реэкспортирует товары, произведенные в США или ЕС, потому что тогда Китай явно помогает России обойти санкции - и это разговор, который мы можем вести с Китаем", - заявил спецпредставитель ЕС.

Он подчеркнул, что торговые отношения с ЕС и США очень важны для Китая, но эти отношения с Китаем не менее важны и для ЕС. В отношениях с Китаем постоянно решаются различные вопросы, и вопрос санкций является одним из них.

"Мы должны работать над тем, чтобы хотя бы товары, произведенные в США, ЕС или Японии, не попадали в руки российской военной промышленности через Китай", - заявил О'Салливан.