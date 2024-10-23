Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ по одному конкретному вопросу

Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, взаимная договоренность между Россией и Украиной о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры могла бы стать шагом к завершению войны. Об этом пишет BBC .

Это заявление Зеленского в интервью журналистам цитирует британская газета Financial Times.

«Мы увидели во время первого саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да», — приводит слова Зеленского FT.

Ранее Зеленский неоднократно назвал проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным бессмысленным, поскольку он не продемонстрировал готовность к миру и может использовать любую паузу в боевых действиях в своих интересах.

Американская Washington Post сообщала со ссылкой на свои источники, что в августе этого года Украина и Россия должны были направить делегации в Доху для непрямых переговоров о заключении соглашения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, что было бы равносильно частичному прекращению огня и дало бы передышку обеим сторонам.