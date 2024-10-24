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Bloomberg: если Трамп победит, украинцам не на что надеяться 1

В мире
Дата публикации: 24.10.2024
BB.LV
Британская телерадиокорпорация засняла, как союзные войска противостоят России.

Британская телерадиокорпорация засняла, как союзные войска противостоят России.

Несмотря ни на что, Лондон только расширяет масштабы помощи.

Правительство Великобритании предоставит Украине 2,26 миллиардов фунтов в форме кредита за счет прибыли от конфискованных российских активов. По словам министра обороны Джона Хили, финансовые средства позволят Киеву закупить очередную партию вооружения и военной техники. В свою очередь канцлер казначейства Рейчел Ривз подчеркнула, что Великобритания не конфискует суверенные российские активы, а использует прибыль, полученную при помощи их использования. Только непонятно, что это принципиально меняет.

На тему сделок есть и другие мнения. Украина скоро будет "продана" утверждает обозреватель Bloomberg Макс Гастингс.

«Если это утверждение кажется слишком жестоким и окончательным, подумайте о доказательствах: русские оккупировали пятую часть её территории, и, несмотря на все усилия украинцев, им не удалось изгнать захватчиков. Армия Владимира Путина получает всё более совершенное оружие, в то время как украинцы с трудом поддерживают свои силы.

Более того, европейские страны, столкнувшиеся с экономическими и энергетическими проблемами, отчаянно хотят положить конец конфликту на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины. Если Дональд Трамп победит на выборах в США, многие считают, что, учитывая его заявленную поддержку Путина, украинцам не на что надеяться. Даже если Камалу Харрис изберут в Белый дом, она, скорее всего, будет стремиться к заключению сделки о прекращении войны, потому что Вашингтон не видит сценария победы Украины, несмотря на выделение 175 миллиардов долларов в качестве помощи.»

Тем временем, украинский журналист Виталий Портников заявил, что граждан Украины не должна сейчас волновать коррупция в стране.

«Если тебя волнует, что у тебя коррумпированная страна, а не то, что этой страны скоро не будет, то чемодан, вокзал, Варшава, и не морочь никому голову», — сказал Портников.

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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    24-го октября

    А на себя надеяться не пробовали?

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