Несмотря ни на что, Лондон только расширяет масштабы помощи.

Правительство Великобритании предоставит Украине 2,26 миллиардов фунтов в форме кредита за счет прибыли от конфискованных российских активов. По словам министра обороны Джона Хили, финансовые средства позволят Киеву закупить очередную партию вооружения и военной техники. В свою очередь канцлер казначейства Рейчел Ривз подчеркнула, что Великобритания не конфискует суверенные российские активы, а использует прибыль, полученную при помощи их использования. Только непонятно, что это принципиально меняет.

На тему сделок есть и другие мнения. Украина скоро будет "продана" утверждает обозреватель Bloomberg Макс Гастингс.

«Если это утверждение кажется слишком жестоким и окончательным, подумайте о доказательствах: русские оккупировали пятую часть её территории, и, несмотря на все усилия украинцев, им не удалось изгнать захватчиков. Армия Владимира Путина получает всё более совершенное оружие, в то время как украинцы с трудом поддерживают свои силы.

Более того, европейские страны, столкнувшиеся с экономическими и энергетическими проблемами, отчаянно хотят положить конец конфликту на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины. Если Дональд Трамп победит на выборах в США, многие считают, что, учитывая его заявленную поддержку Путина, украинцам не на что надеяться. Даже если Камалу Харрис изберут в Белый дом, она, скорее всего, будет стремиться к заключению сделки о прекращении войны, потому что Вашингтон не видит сценария победы Украины, несмотря на выделение 175 миллиардов долларов в качестве помощи.»

Тем временем, украинский журналист Виталий Портников заявил, что граждан Украины не должна сейчас волновать коррупция в стране.

«Если тебя волнует, что у тебя коррумпированная страна, а не то, что этой страны скоро не будет, то чемодан, вокзал, Варшава, и не морочь никому голову», — сказал Портников.