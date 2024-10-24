Гутерриш в Казани сделал важное заявление по Украине

Генсек ООН выступил перед Путиным на саммите БРИКС в Казани. Позднее у него должны состояться переговоры с лидером РФ, сообщило AFP.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "справедливому миру" в Украине, выступив перед президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани. Слова Гутерриша в четверг, 24 октября, привело агентство AFP.

"Нам нужен мир в Украине. Справедливый мир - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи" всемирной организации, заявил Гутерриш. По его словам, необходимо уважать "принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств".

Путин: Расчеты о стратегическом поражении России - иллюзорны

В свою очередь Путин назвал иллюзорными расчеты нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. "Сейчас вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - заявил он. "Прямо скажу, что это - иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России", - отметил он далее.

Генеральный секретарь ООН находится в России впервые с апреля 2022 года. Позднее, 24 октября, у него должны состояться переговоры по Украине с Путиным, передало AFP.

Выступая на БРИКС, Гутерриш также призвал к "немедленному прекращению огня" в секторе Газа, освобождению израильских заложников и "немедленному прекращению боевых действий" в Ливане.