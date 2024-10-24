Санкции заставляют Россию очень дорого платить за войну - спецпредставитель ЕС в Риге

Санкции, введенные Западом против России, достигают намеченного результата, поэтому война обходится очень дорого для российской экономики и Москве трудно получить необходимые для войны технологии и доходы, дал оценку в интервью агентству ЛЕТА во время Политического форума по безопасности и внешней политики «Рижская конференция» спецпосланник Европейского Союза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан.

О'Салливан подчеркнул, что санкциям всегда требуется время, чтобы они начали работать, поэтому эффект, достигнутый санкциями, не всегда хронологически отражается в продолжающейся борьбе.

Хотя на первый взгляд может показаться, что российская экономика функционирует вполне нормально, О'Салливан отметил, что, несмотря на предположительно высокие темпы роста, процентные ставки взлетели до 19-20%, инфляция близка к 9-10%, и Россия испытывает острую нехватку рабочей силы.

«[Российский лидер Владимир] Путин тем временем каннибализирует российскую экономику, выкачивая ресурсы из производственных секторов и инвестируя их в военную промышленность. В среднесрочной перспективе это нанесет огромный ущерб российской экономике», - заявил О'Салливан.

О'Салливан пояснил, что политика ЕС по поддержке Украины имеет четыре основных направления. "Первое, конечно, это военная помощь, которая, несомненно, является самой актуальной поддержкой, которая позволяет Украине противостоять захватчикам. Второе - это макроэкономическая помощь, финансовая поддержка, гуманитарная помощь. Третье - политическая помощь - при всей своей огромной важности предоставить Украине перспективу относительно членства в НАТО и ЕС, чтобы народ Украины почувствовал, что он будет в более счастливом месте в будущем - и санкции являются четвертым столпом", - заявил спецпосланник ЕС.

В борьбе с уклонением от санкций в настоящее время ведется работа над определением роли финансовых институтов государств-членов, которую они могли сыграть в финансировании уклонения от санкций. Новизна в этом плане заключается в том, что раньше ЕС включал в санкционные списки компании, занимающиеся обходом санкций, а теперь есть возможность аналогичным образом налагать санкции на финансовые учреждения третьих стран, которые финансируют обход санкций, заявил О'Салливан.

Он добавил, что также ведется работа над новым пакетом санкций, который, вероятно, будет принят в следующем году.

Комплексного решения вопроса с замороженными средствами ЦБ России до сих пор не достигнуто, однако отдельные успехи есть.

"Большая часть этих денег - около 200 миллиардов - находится в Европе, и мы четко договорились, что, во-первых, эти деньги не вернутся в Россию в обозримом будущем, а во-вторых, что они так или иначе будут использованы в процессе восстановления Украины после окончания войны. Вопрос, как именно это произойдет, все еще остается дискуссионным - предстоит решить юридические вопросы, сможем ли мы конфисковать эти деньги сейчас и начать их использовать", - пояснил О'Салливан.

В то же время деньги, полученные от хранения этих денег в Европе в виде ценных бумаг, идентифицированы и таким образом выделено около трех-четырех миллиардов евро, которые можно легально использовать для помощи Украине, сказал он. Специальный посланник ЕС по санкциям добавил, что часть этих денег будет направлена на военные закупки, а часть - на финансирование более крупного кредита Украине.