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ФАТФ решила не включать Россию в черный список юрисдикций 1

В мире
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
ФАТФ решила не включать Россию в черный список юрисдикций
ФОТО: Global Look Press

ФАТФ не включила РФ в черный список юрисдикций как финансово неблагонадежную.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) решила не включать Россию в черный список юрисдикций.

В ФАТФ не нашли объективных причин для включения РФ в список финансово неблагонадежных юрисдикций, несмотря на давление со стороны Украины. Сейчас в перечне числятся три страны: Иран, КНДР и Мьянма — как отмечают в организации, эти государства имеют «стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

«Россия неоднократно подтверждала полное и добросовестное исполнение всех своих обязательств в качестве страны — члена организации», — отметили в ФАТФ.

Тем не менее членство РФ в организации все так же приостановлено. Как отметили в ФАТФ, все юрисдикции должны «проявлять бдительность» в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом санкций, принятых против России.

ФАТФ приостановила членство России 24 февраля 2023 года. Решение приурочили к первой годовщине с начала спецоперации на Украине. РФ при этом сохранила за собой ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.

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Комментарии (1)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го октября

    Где фатфы, а где Россия!

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