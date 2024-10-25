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Литва демонтирует линии электропередачи в направлении России и Беларуси 1

В мире
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
Литва демонтирует линии электропередачи в направлении России и Беларуси

Литва в рамках синхронизации балтийских энергосистем с Западной Европой отключит линии электропередачи в направлении России и Беларуси в феврале, а затем их демонтирует.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, когда истечет срок действия соглашения о совместной электроэнергетической системе между Россией, Беларусью и странами Балтии.

"Сразу после этого начнутся демонтажные работы", – сообщили в Litgrid в комментарии BNS.

С приближением синхронизации сети с континентальной Европой правительство Литвы в среду изъяло семь 330-киловольтных линий электропередачи, ведущих в РФ и Беларусь, из списка активов и объектов, важных для национальной безопасности.

Ожидается, что балтийские сети будут синхронизированы с сетями континентальной Европы 9 февраля.

За день до этого, 8 февраля, Литва, Латвия и Эстония отсоединятся от российской системы и проведут единый совместный тест изолированной работы, после чего не вернутся к старой системе.

Операторы энергосистемы государств Балтии 16 июля известили Россию и Беларусь, что с февраля 2025 года отсоединяются от их энергосистемы.

В апреле 2023 года впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети. Тестирование длилось 10 часов, электроснабжение происходило за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.

#литва #россия
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Комментарии (1)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го октября

    Наивные жемайтийцы. После Игналины это прямой путь к лучине

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