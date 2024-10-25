3 ноября решится судьба стратегически расположенной постсоветской республики.

Молдавские силовики объявили, что провели более сотни обысков по уголовному делу о незаконном финансировании политических партий. Члены раскрытой преступной группы должны были организовать протестное голосование на референдуме, а на выборах президента — голосование за кандидата, чье имя пока неизвестно (оно должно было быть объявлено накануне через группу в «Телеграме»).

Всего в схеме были задействованы 130 тысяч человек, включая 50 тысяч вербовщиков и более 70 тысяч тех, кто согласился проголосовать нужным образом за вознаграждение. Учитывая, что, например, в первом туре прошлых президентских выборов в 2020 году в Молдове проголосовали менее 1,4 миллионов жителей (во втором туре несколько больше), речь может идти примерно о 10% голосов активных избирателей.

По данным молдавской полиции и прокуратуры, только в сентябре в Молдову на эти цели поступили более 15 миллионов долларов. Платежи с участниками схемы проводились как наличными, так и через государственный российский Промсвязьбанк (ПСБ). Возглавляемый Петром Фрадковым, сыном бывшего директора службы внешней разведки Михаила Фрадкова, ПСБ — опорный банк для российского военно-промышленного комплекса. Именно ему было поручено открыть отделения не только в Крыму, но и на всех захваченных РФ украинских территориях.

Журналистке молдавского издания Ziarul de Gardă удалось стать участницей схемы. Она распространяла листовки с фейками о Европейском союзе и похвалой в адрес ЕврАзЭС, участвовала в проплаченных митингах. Также она должна была агитировать других людей присоединиться к движению. Заработать так можно было от 50 до 250 долларов в месяц.