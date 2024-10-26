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Слайдиньш рассказал, как РФ вербует солдат за границей и какова их роль на войне 3

В мире
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
Слайдиньш рассказал, как РФ вербует солдат за границей и какова их роль на войне

Майор НВС, штабной офицер земессардзе Янис Слайдиньш представил в эфире TV24 опубликованную в британском журнале The Economist статью о том, что иностранцы готовы умереть за Путина.

Число иностранцев, завербованных Россией для войны на Украине, оценивается от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Некоторые из них были завербованы обманным путем, другие сознательно пошли воевать за деньги.

По данным журнала, в украинских лагерях сейчас находятся люди из разных стран, в том числе Шри-Ланки, Непала, Сербии, Словакии, Кубы, Казахстана, Таджикистана, Марокко, Индии, Египта, Бразилии и других стран Африки. Слайдиньш указывает, что многие из этих иностранцев отправляются впереди российских войск для определения позиций украинских вооруженных сил.

«Источник в украинской разведке сообщил The Economist, что большинство этих новобранцев погибли, потому что их намеренно отправили впереди российских войск для определения огневых позиций украинских вооруженных сил. Дополнительным преимуществом является то, что семьям иностранцев, в отличие от семей погибших россиян, компенсации не выплачиваются», - заявил Слайдиньш.

Он отмечает, что Россия использует этих солдат как «дешевый» ресурс: «Зачем отправлять Ванюшу определять огневые позиции украинских вооруженных сил? Пошли сыновей Африки. Вполне прагматичный подход, дальновидный».

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го октября

    Плотно пожравши, по экспердски, был на ночь. Сон плохой приснился.

    6
    0
  • JB
    Janis Berzin
    26-го октября

    Боров в камуфляже, пересказавший статью из британского журнала, считается военным экспертом? "как РФ вербует солдат за границей" из статьи не ясно.

    18
    0
  • Д
    Дед
    26-го октября

    Вряд ли он знает, как действует российская армия, но такой бред абсолютно не логичен.

    19
    0

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