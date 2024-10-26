В Лондоне задержан ультраправый активист Робинсон; латвийские «нацпатриоты» уже негодуют

В центре Лондона в субботу, 26 октября, несколько тысяч сторонников ультраправого активиста Томми Робинсона собрались на антиправительственную демонстрацию под названием "Объединить Королевство" (Unite the Kingdom).

Томми Робинсон - псевдоним бывшего лидера ультраправого движения "Лига английской обороны" Стивена Яксли-Леннона. Как пишет газета The Times, 41-летний активист призвал своих сторонников выйти на улицы Вестминстера с "мирной демонстрацией сопротивления" против "тирании" премьер-министра Соединенного Королевства сэра Кира Стармера и изначально должен был стать главным оратором на этой акции.

Однако присутствовать на ней он не смог, поскольку был задержан. 25 октября ему предъявили обвинения в связи с отказом назвать полицейским PIN-код своего мобильного телефона, когда те остановили его для проверки в графстве Кент перед выездом из страны в июле. Кроме того, Томми Робинсону был назначен арест до утра 28 октября в соответствии с ордером, выданным судьей Высокого суда по гражданскому делу о проявлении неуважения к суду.

Протест в поддержку Томми Робинсона в Лондоне

Как пишет газета The Guardian, среди собравшихся на протест преобладали белые мужчины среднего возраста. Многие принесли с собой британские флаги, некоторые периодически выкрикивали: "О, Томми, Томми!" и "Мы хотим, чтобы нам вернули нашу страну".

В свою очередь газета The Times обратила внимание, что несколько участников акции принесли плакаты в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, борющегося на текущих выборах за второй срок, "и даже один российский флаг".

Среди собравшихся на акцию "Объединить Королевство", кроме прочих, были антигосударственники, ветераны вооруженных сил и футбольные хулиганы, пишет The Times. Многие, однако, называли себя "простыми гражданами", сытыми по горло зашкаливающим, по их мнению, уровнем притока мигрантов.

Отмечается, что параллельно в Лондоне прошла контрдемонстрация под названием "Поднимемся против расизма". Ее участники призвали выйти на улицы "на масштабную антифашистскую демонстрацию", указывает The Guardian.

Кроме того, в британской столице состоялась акция движения The United Friends and Families, представляющего интересы семей жертв полицейского насилия и тех, кто скончался после задержания.

За порядком на акциях в Лондоне 26 октября следили более 1000 полицейских, специализирующихся на подавлении беспорядков на массовых акциях протеста, пишет The Times.

Негодуют и латвийские националисты

В защиту "одного из самых больших патриотов" уже успела высказаться латвийская националистка Лиана Ланга.

"Организатор демонстрации, британский националист Робинсон, к сожалению, был арестован. Вот к чему приводит «левый либерализм» в Великобритании – в стране арестовывают одного из величайших патриотов. Респ., приводит к социально-политическому разочарованию на государственном уровне. Ну, полиция просто делает то, что ей велит власть", - негодует в социальных сетях она.