Baltijas balss logotype

Внезапно: Зеленский выступил за мораторий по взаимным ударам 1

В мире
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
"Сделаем Россию малой опять", - гласит надпись на футболке Зе.

"Сделаем Россию малой опять", - гласит надпись на футболке Зе.

Киеву стало известно о большом числе стран НАТО, не поддерживающих его расширение до Донбасса.

Зеленский дал интервью британской Financial Times, в котором неожиданно заявил, что взаимный отказ от ударов по энергообъектам мог бы «завершить горячую фазу войны»:

«Мы увидели во время первого саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да», — приводит слова Зеленского FT.

Ранее Зеленский неоднократно назвал проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным бессмысленным, поскольку он не продемонстрировал готовность к миру и может использовать любую паузу в боевых действиях в своих интересах.

В сентябре Washington Post сообщала со ссылкой на свои источники, что в августе этого года Украина и Россия должны были направить делегации в Доху для непрямых переговоров о заключении соглашения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, что было бы равносильно частичному прекращению огня и дало бы передышку обеим сторонам.

Но, по сведениям собеседников издания, непрямые переговоры, в которых Катар выступал в качестве посредников и встречался отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны неожиданным вторжением Украины в Курскую область.

Между тем, американское интернет-СМИ Politico пишет о том, что как минимум семь стран — США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания — не хотят приглашать Украину в НАТО.

Посол США при НАТО Джулианна Смит рассказала в интервью изданию, что альянс на данный момент еще не готов предложить Украине членство. Прежде всего это касается Венгрии, Словакии и Германии.

Однако, как рассказали Politico источники в Вашингтоне и НАТО, другие страны тоже не уверены в готовности Украины присоединиться к альянсу.

«Такие страны, как Бельгия, Словения и Испания прячутся за спинами США и Германии. Они сомневаются», — приводит издание слово источника.

Другой источник сказал Politico, что страны «абстрактно поддерживают это присоединение Украины к НАТО, но как только это станет ближе к реальности», они начнут более публично высказываться против этой идеи.

1
3

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    26-го октября

    Просто пусть выполнит, подписанные в 2022 году договоренности, тогда с ним можно будет начать разговаривать.

    3
    3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео