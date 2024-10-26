Киеву стало известно о большом числе стран НАТО, не поддерживающих его расширение до Донбасса.

Зеленский дал интервью британской Financial Times, в котором неожиданно заявил, что взаимный отказ от ударов по энергообъектам мог бы «завершить горячую фазу войны»:

«Мы увидели во время первого саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да», — приводит слова Зеленского FT.

Ранее Зеленский неоднократно назвал проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным бессмысленным, поскольку он не продемонстрировал готовность к миру и может использовать любую паузу в боевых действиях в своих интересах.

В сентябре Washington Post сообщала со ссылкой на свои источники, что в августе этого года Украина и Россия должны были направить делегации в Доху для непрямых переговоров о заключении соглашения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, что было бы равносильно частичному прекращению огня и дало бы передышку обеим сторонам.

Но, по сведениям собеседников издания, непрямые переговоры, в которых Катар выступал в качестве посредников и встречался отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны неожиданным вторжением Украины в Курскую область.

Между тем, американское интернет-СМИ Politico пишет о том, что как минимум семь стран — США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания — не хотят приглашать Украину в НАТО.

Посол США при НАТО Джулианна Смит рассказала в интервью изданию, что альянс на данный момент еще не готов предложить Украине членство. Прежде всего это касается Венгрии, Словакии и Германии.

Однако, как рассказали Politico источники в Вашингтоне и НАТО, другие страны тоже не уверены в готовности Украины присоединиться к альянсу.

«Такие страны, как Бельгия, Словения и Испания прячутся за спинами США и Германии. Они сомневаются», — приводит издание слово источника.

Другой источник сказал Politico, что страны «абстрактно поддерживают это присоединение Украины к НАТО, но как только это станет ближе к реальности», они начнут более публично высказываться против этой идеи.