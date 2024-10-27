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Это шок: на чем ездили арестованные украинские военкомы 2

В мире
Дата публикации: 27.10.2024
BB.LV
Скромный транспорт тыловых офицеров ТЦК.

Скромный транспорт тыловых офицеров ТЦК.

У врача откосить от армии почти втрое дешевле, чем в ТЦК.

Разоблачены работники столичного Территориального центра комплектования (ТЦК), которые помогли более тысячи военнообязанным избежать службы, - сообщил Офис генпрокурора Украины.

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Они обещали за 8,5 тысяч долларов помочь с постановкой военнообязанных на учет в определенном ТЦК и СП, выдать временные удостоверения и внести соответствующие сведения в Единый реестр военнообязанных и резервистов.

Изъято более 1,2 миллионов долларов, 45 тысяч грвен наличными и 11 авто бизнес класса стоимостью более 100 тысяч каждая.

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Между тем, во Львове разоблачена 73-летний врач, которая брала по 3 тысячи долларов за инвалидность, - сообщила Нацполиция.

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Она брала деньги, взамен обещая повлиять на решение членов МСЭК насчет назначения ІІІ группы инвалидности. Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Комментарии (2)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    27-го октября

    Крутая бизнес модель

    5
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    27-го октября

    Крутая бизнес модель

    3
    0

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