Улан-Батор вызовут на ковер членов суда ООН.

Международный уголовный суд ООН спустя 1,5 месяца обратил внимание на то, что Владимир Путин съездил в страну, признающую юрисдикцию этого института и не был арестован.

МУС обвинил Монголию в неисполнении ордера на арест российского президента: "Не арестовав Путина, когда он находился на ее территории, и не выдав его Суду, Монголия не выполнила просьбу Суда о сотрудничестве в этом отношении, что противоречит положениям Римского статута, тем самым помешав Суду осуществлять свои функции и полномочия в значении статьи 87(7) статута", - говорится в решении Палаты предварительного производства.

Палата суда также указала, что чей-либо дипломатический иммунитет, в том числе и иммунитет глав государств, не является препятствием на пути исполнения ордера международного суда. Дальнейшие действия МУС в отношении Улан-Батора "ввиду серьезности отказа Монголии сотрудничать с судом" определит Ассамблея государств-членов МУС, следует из пресс-релиза.

Владимир Путин совершил официальный двухдневный визит в Монголию в начале сентября 2024 года, когда подписал с монгольским лидером Ухнагийном Хурэлсухом соглашение о сотрудничестве в поставках российских нефтепродуктов

Удивительно, но заявление совпало с визитом генсека ООН Антониу Гутерриша в Россию, где он встречался с Владимиром Путиным.

Надеемся, что МУС ООН через пару месяцев обвинит своего непосредственного руководителя, что он не попутался задержать президента РФ прямо во время саммита БРИКС.