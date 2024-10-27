На выборах в Грузии побеждает пророссийская партия

Правящая партия «Грузинская мечта» опережает оппозиционные партии на парламентских выборах, свидетельствуют первые результаты Центризбиркома. Об этом сообщает BBC .

Правящая «Грузинская мечта» набирает 53% голосов после обработки 72,3% бюллетеней, сообщает Центризбирком. Это первые данные, опубликованные ЦИК, и они будут обновляться в ближайшие часы, пока подсчет голосов продолжается.

Две грузинские оппозиционные партии уже заявили, не признают результаты этих выборов.

Тинатин Бокучава, глава партии «Единство — национальное движение», назвала выборы «похищенными», а результаты — «украденными».

«Мы видим, что Центральная избирательная комиссия выполнила грязное поручение Иванишвили и объявила результаты, которые показывают, что олигарх Иванишвили украл победу у грузинского народа и тем самым украл европейское будущее», — сказала она.

Ее коллега, лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия также заявил, что его партия не признает результаты выборов: «Выборы украдены. Произошла узурпация власти. Это конституционный переворот».

Оппозиция заявила, что планирует организовать акции протеста.

Сразу после окончания голосования несколько грузинских СМИ опубликовали результаты экзитполов, проведенных по их заказу.

Близкий к грузинским властям телеканал Imedi дал оптимистичные для правящей партии результаты: «Грузинская мечта» по этим опросам получала 56,1%.

А вот два оппозиционных канала — Mtavari и Formula — получили другие результаты: их опросы давали «Мечте» 40-42%. На основании этих двух экзитполов оппозиция была уверена, что совместно они выиграли выборы.