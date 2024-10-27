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Президент Грузии отказалась признавать парламентские выборы 1

В мире
Дата публикации: 27.10.2024
BB.LV
Президент Грузии отказалась признавать парламентские выборы
ФОТО: Global Look Press

Президент Грузии Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации парламентских выборов в стране и отказалась их признавать.

«Хочу здесь сегодня сказать как единственный оставшийся в стране независимый институт, что не признаю эти выборы», — сказала она, комментируя победу на выборах партии «Грузинская мечта».

Президент подчеркнула, что на выборах имели место «тотальная фальсификация» и «тотальная кража голосов». Она также объявила об организации митинга 28 октября в 19:00 по местному времени (18:00 мск) в знак несогласия с прошедшим электоральным мероприятием.

«Я хочу всех вас пригласить завтра вечером в семь часов на [проспект] Руставели для того, чтобы мы вместе объявили миру и себе, что не признаем эти выборы», — добавила она.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    27-го октября

    Упс. Опять, майдан! Еще один переворот?

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