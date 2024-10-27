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РФ атаковала Украину 80 дронами-камикадзе 2

В мире
Дата публикации: 27.10.2024
BBC
РФ атаковала Украину 80 дронами-камикадзе
ФОТО: dreamstime

Россия в ночь на воскресенье атаковала Украину 80 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа, к 9:30 был сбит 41 беспилотник в 10 областях, заявили Воздушные силы ВСУ. Об этом сообщает BBC.

«Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях», — сказано в утренней сводке. Еще 32 дрона «локационно потеряны», один «улетел в направлении Беларуси».

«Информация уточняется и обновляется», — заявили украинские военные. Российские военные эти данные не комментировали.

Воздушная тревога в Киеве в ночь на воскресенье продолжалась около трех с половиной часов, в окрестностях столицы Украины было сбито около 10 беспилотников, заявляла ранее городская военная администрация.

В Сумской области ночью был нанесен удар дронами-камикадзе по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, последствия атаки уточняются, сообщала областная военная администрация.

Национальная полиция Украины сообщает, что в Донецкой области погибли двое мирных жителя, еще 13 человек ранены, в том числе четверо полицейских.

«Повреждены 70 гражданских объектов, из них 22 жилых дома», — говорится в заявлении.

Из него следует, что один человек погиб в прифронтовом городе Константиновка, на который сбросили две авиабомбы ФАБ-250, еще один погибший — в городе Николаевка.

#война рф и украины
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    27-го октября

    Не правильно русские как то стреляют, вот евреи, те да, один налет сотни, а то и тысячи погибших и раненых гражданских. Латвия поддерживает Израиль, это гуманные бомбардировки.

    2
    0
  • Д
    Дед
    27-го октября

    Не правильно русские как то стреляют, вот евреи, те да, один налет сотни, а то и тысячи погибших и раненых гражданских. Латвия поддерживает Израиль, это гуманные бомбардировки.

    0
    0

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