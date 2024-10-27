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В ЕС раскритиковали парламентские выборы в Грузии 4

В мире
Дата публикации: 27.10.2024
BB.LV
В ЕС раскритиковали парламентские выборы в Грузии
ФОТО: Global Look Press

В Европарламенте (ЕП) подвергли критике прошедшие в Грузии парламентские выборы.

Парламентарий из Испании Антонио Лопез-Истуриз Уайт заявил о царившей на выборах атмосфере ненависти и запугивания. Он утверждает, что делегация ЕП стала свидетелем нарушений на ряде избирательных участков. Помимо этого, в предшествовавший голосованию период якобы использовалась антизападная риторика.

В этой связи депутат указал на важность расследования зафиксированных в ходе выборов инцидентов. Обстановка в день голосования серьезно затруднит политический процесс в Грузии, заключил он.

Парламентские выборы в закавказском государстве состоялись в субботу, 26 октября. По данным грузинского ЦИК, победу в них одержала правящая партия «Грузинская мечта». Лидер оппозиции и экс-президент страны Михаил Саакашвили не признал итогов голосования и призвал сторонников устраивать «большие протесты».

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Комментарии (4)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го октября

    Уголовник не признал выборы. Нет слов, великая новость. Ну..., пусть откажется от приема пищи.В знак протеста! Галстук в рот и ....

    7
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го октября

    Уголовник не признал выборы. Нет слов, великая новость. Ну..., пусть утопиться в параше. В знак протеста! Галстук в рот и головой в унитаз.

    7
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го октября

    Уголовник не признал выборы. Нет слов, великая новость. Ну..., пусть утопиться в параше. В знак протеста! Галстук в рот и головой в унитаз.

    5
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го октября

    А вот и дермократия Евросоюза.

    8
    1

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