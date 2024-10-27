В Литве сегодня проходит второй тур парламентских выборов

В Литве в воскресенье, 27 октября, проходит второй тур выборов в однопалатный парламент - Сейм. По результатам голосования определится судьба второй половины депутатских мест. Об этом сообщает DW .

Оппозиционные социал-демократы, завоевавшие в первом туре в середине октября больше мест, чем все другие партии, надеются получить еще 35 мандатов. Это позволит им оттеснить с лидерских позиций ныне правящую консервативную партию "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".

Победа социал-демократов может привести к коррективам во внутренней политике, но все крупнейшие партии Литвы придерживаются фактически одной и той же позиции во внешней политике, отмечает агентство AFP.