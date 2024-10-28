Нейтральная Турция выбрана для контактов близких к Кремлю персон и Запада.

В Стамбуле на площадке турецкого Форума глобальных отношений (GRF) прошел форум «Будущее Евразии - Россия в многополярном мире».

Европейская сеть лидеров приглашает российских политологов, юристов, экономистов, госслужащих в исследовательские проекты, на семинары и форумы.

В списке: близкий друг Латвии, президент «Российского союза страховщиков» Игорь Юргенс, академик РАН и президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин, экс-глава РСМД Андрей Кортунов, журналистка Коммерсанта Елена Черненко и еще долгий список фамилий. В 2010-е годы господин Юргенс часто гостил в Юрмале, являясь соучредителем "Балтийского форума".

Между тем, в Британии продолжается реализация проекта «по изучению возможных сценариев развития будущего России», который делают по поручению Форин-офиса и сотрудника МИ-6 Кристофера Джойса. В январе 2024 года он выделил 668 тысяч фунтов. ELN в течение года собирают информацию, на основе которой британской разведкой будут разработаны новые подходы к РФ.

Совет директоров Форума в Стамбуле посещает Лондон с высокими визитами, турецкие эксперты пишут для ELN материалы (например, в поддержку Турции в НАТО). С 2019 года ELN на платформе GRF с участием РСМД проводит мероприятия в Стамбуле, тематика которых: от направлений международного сотрудничества до новых военных технологий.

Основной темой встречи в этом году стали миграционные тренды Центральной Азии и России. Неудивительно, ведь миграция — ключевое направление работы Форин-офиса на территории России и в странах постсоветского пространства.

Уже известно, что из России приехали профессор Академии военных наук РФ и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипакадемии Вадим Козюлин и Главред журнала «Компания» Анна Орешкина.