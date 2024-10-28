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«Это был шок, паника»: украинских беженцев во Франции выселяют 1

В мире
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Два года назад в аэропорту Бове под Парижем беженцев встречали радушно.

Два года назад в аэропорту Бове под Парижем беженцев встречали радушно.

Покинуть свое жилье пострадавшие от войны люди должны до 31 октября.

На Востоке Франции власти предлагают украинским беженцам покинуть социальное жилье по причине «недостаточной интеграции».

Ассоциации, оказывающие помощь украинским беженцам во Франции в гневе: в регионе Гранд-Эст украинцы, бежавшие от военных действий, получают письма с просьбой покинуть предоставленное им жилье на том основании, что они недостаточно интегрированы, за последние два года не нашли работу, чтобы самостоятельно оплачивать свое жилье.

Местные власти рекомендуют беженцам «самостоятельно искать подходящее жилищное решение»: уехать жить к друзьям, переехать в другую страну или вернуться на Украину.

Письма с просьбой покинуть социальное жилье приходят людям с конца сентября, при этом беженцы должны покинуть свои квартиры до 31 октября.

Вот что пишет Le Monde: "Олеся Болгуновская очень приблизительно владеет французским языком. Но когда мы спросили эту 41-летнюю украинку, что она почувствовала, когда 7 октября получила письмо с просьбой вернуть арендованное ассоциацией жилье, которое она занимает в Тьонвиле (Мозель), слова вырвались наружу: «Это был шок, паника». Родом из Харькова, она бежала из Украины в марте 2022 года вместе с 63-летней матерью и 11-летним сыном: «Волонтеры привезли нас от польской границы в Люксембург. Оттуда мы поехали в Тионвиль, где у меня был друг. Поначалу я особо не старалась. Я думала, что конфликт не продлится долго. Но это затягивается, и ситуация в Харькове с каждым днем становится все сложнее».

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Комментарии (1)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    28-го октября

    Жаль потерявших всё с востока Украины, но беженцев от Киева и до Львова можно спокойно лишать всего....

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