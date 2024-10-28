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ИИ обнажил проблемы энергетики Евросоюза 2

В мире
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
ИИ обнажил проблемы энергетики Евросоюза
ФОТО: Global Look Press

McKinsey: из-за ИИ энергопотребление в Европе увеличится втрое к 2030 году.

Из-за распространения искусственного интеллекта (ИИ) потребление электроэнергии в Европе увеличится в три раза к 2030 году. Об этом сообщается в отчете McKinsey.

По оценке аналитиков консалтинговой компании, повышенный интерес к ИИ увеличит нагрузку на центры обработки данных (ЦОД). К концу десятилетия дата-центры будут потреблять 150 тераватт-часов. Для сравнения, в 2024 году ЦОД потребляют около 62 тераватт-часов энергии.

Специалисты McKinsey заявили, что за последние 20 лет ни одна технология не требовала настолько ускоренного развития энергетической инфраструктуры, как ИИ. Авторы считают, что искусственный интеллект обнажил проблемы европейской энергетики — в том числе, значительно усложнил процесс снижения углеродного следа и нарушил планы по достижению нулевых выбросов в период с 2030 по 2040 год.

«Удовлетворение спроса на центры обработки данных будет иметь важное значение, если Европа хочет раскрыть весь экономический потенциал ИИ», — подчеркнули авторы отчета.

Один из способов выхода из кризиса, по мнению аналитиков, заключается в размещении ЦОД рядом с местами, где производится чистая энергия. Так, источники электроэнергии можно будет возводить в отдалении от больших городов. Однако из-за дальнего размещения может увеличиться задержка сигнала от сервера до непосредственного потребителя.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    28-го октября

    Ничего, ветры накрутят, солнце насветит, по ушам лапшу развесят про всемирное потепление и все будет ОК, В итоге те, кому будет разрешено привезут русский газ и уголь, спалят его и продадут эл-во, как экологически чистое. Все запреты, для того, что бы разрешить нужным и правильным заниматься запрещенным.

    12
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    28-го октября

    Прожорливые ИИ оказываются...

    6
    0

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