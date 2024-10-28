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Орбан собирается в Грузию 1

В мире
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Орбан собирается в Грузию
ФОТО: twitter

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Грузию в понедельник и вторник, сообщило правительство Грузии в воскресенье, пишет ЛЕТА со ссылкой на Радио Свобода.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и Орбан сделают заявление для прессы после переговоров, сообщили в канцелярии Кобахидзе.

Виктор Орбан первым среди иностранных лидеров поздравил правящую партию Грузии «Грузинская мечта» с победой на субботних парламентских выборах.

Сделал он это еще до того, как появились первые официальные результаты голосования.

Премьер-министр Венгрии является одним из главных союзников нынешнего правительства «Грузинской мечты». Оппозиция называет «Грузинскую мечту» пророссийской политической силой.

Сам Орбан считается дружественным Кремлю лидером.

«Грузинская мечта» утверждает, что партия победила на выборах, в то же время раздается резкая критика в адрес политических оппонентов.

Оппозиция утверждает, что нарушения были, не признает официальных результатов и готовится провести акции протеста.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, последовательно выступавшая за сближение страны с НАТО и Европейским союзом, назвала выборы «полностью сфальсифицированными».

#виктор орбан #грузия
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Комментарии (1)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    28-го октября

    Победный тур!

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