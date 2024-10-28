Социал-демократическая партия Литвы победила по итогам второго тура парламентских выборов, который прошел в воскресенье, и теперь намерена сформировать правящую коалицию, пишет ВВС .

В первом туре две недели назад партия также заняла первое место.

По данным Главной избирательной комиссии Литвы, социал-демократы по результатам двух туров могут рассчитывать на 52 места в парламенте из 141.

Партия, которая последние годы была в оппозиции, рассматривает возможность создания трехпартийной коалиции с Демократическим союзом «Во имя Литвы» и Союзом крестьян и зеленых.

Правящая в настоящее время партия консерваторов «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» получает 28 мандатов. Ее лидер Габриэлюс Ландсбергис уже поздравил социал-демократов с победой.

«Действительно сильное выступление. Я желаю ответственного правительства, ответственного подхода, я не сомневаюсь, что недостатка в этом нет», — цитирует его Delfi.

Парламентские выборы в Литве: левые во власти, антисемитизм и этническая напряженность Лидер Социал-демократической партии, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте, которую в штабе встречали цветами и аплодисментами, поблагодарила граждан Литвы за поддержку.

«Результаты выборов показали, что народ Литвы хочет перемен, ему нужно совершенно другое правительство», — сказала она.

Блинкявичюте, как ожидается, оставит пост члена Европарламента и возглавит правительство Литвы, однако сама она на вопросы журналистов по этому поводу пока отвечает уклончиво.

«Мы обсудим это в партии. Мы взвесим все за и против. Посмотрим, какое будет большинство, из чего оно состоит — и тогда будут решения», — сказала она, добавив, что решения будут приняты на этой неделе.

На вероятную смену правительства в Литве указывали предвыборные соцопросы. Нынешняя смена власти станет первой в балтийском регионе с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Вилия Блинкевичюте неоднократно заявляла, что внешняя политика Литвы не изменится, а помощь Украине останется приоритетом для властей.

Литва является одним из лидеров по объему помощи Украине, а также по расходам на оборону — в этом году она уже выделила на эти цели 3,2% своего ВВП, что значительно превышает показатель НАТО в 2%, отмечает AFP.