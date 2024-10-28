Украинские дроны продолжают атаковать российские спиртзаводы

Украинские беспилотники атаковали два завода по производству спирта в Воронежской области, утверждают российские телеграм-каналы, близкие к силовикам. Об этом сообщает BBC .

Ночью глава региона Александр Гусев заявил, что два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Однако он не уточнил, какие именно предприятия.

В Аннинском районе ранены два работника, был пожар, огнем были повреждены несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника. На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения получила крыша одной хозяйственной постройки и некая «емкость», пожара не было, описывал последствия атаки губернатор.

Минобороны России в своей сводке упомянуло только об одном дроне, уничтоженном над Воронежской области.

Телеграм-канал Baza ночью писал, что в Новохоперском и Аннинском районах беспилотники атаковали спиртзаводы. Канал Shot также писал об ударе по спиртзаводу «Этанол-Спирт» в Новохоперском районе и по спиртзаводу «Аннинский» в поселке Анна.

Агентству Reuters удалось подтвердить местоположение изображений в социальных сетях как Аннинский район Воронежской области. Дату проверить не удалось.

На прошлой неделе, 22 октября, украинские дроны уже атаковали три спиртзавода в России — два в Тульской области и один в Тамбовской.