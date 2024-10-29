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«Абсолютно нереалистично» - стал известен еще один пункт «плана победы» Зеленского 2

В мире
Дата публикации: 29.10.2024
BB.LV
«Абсолютно нереалистично» - стал известен еще один пункт «плана победы» Зеленского

Американские журналисты узнали, что в рамках непубличных деталей "плана победы" президент Украины Владимир Зеленский якобы просил Вашингтон о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк").

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале The New York Times.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника США, Зеленский якобы попросил "Томагавки" как составляющую неядерного пакета сдерживания – одного из пунктов предложенного им "плана победы".

"Томагавки" могут поражать цели на расстоянии более 1500 километров – в семь раз дальше, чем ATACMS, которые Украина в итоге получила в ограниченных количествах.

Собеседник прокомментировал такую просьбу Киева как "абсолютно нереалистичную".

Список "дальнобойных" целей в России, которые Украина ранее передала США в попытке убедить дать разрешение на применение американских ракет по территории РФ, якобы существенно превышает количество ракет, которые "США или какой-то другой союзник" могли бы дать Украине, не ставя под угрозу собственные потребности на случай обострения на Ближнем Востоке или в Азии.

Со ссылкой на четырех собеседников издание также вспоминает, что Зеленский после встречи с Байденом в сентябре был "ошеломлен" отказом снять дальнобойные ограничения.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что позиция Белого дома относительно разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь РФ не изменилась, однако переговоры продолжаются.

Правитель России Владимир Путин заявил, что будет считать такое разрешение со стороны западных союзников Украины прямым участием стран НАТО в войне, и что Россия работает над различными способами реагирования.

#война рф и украины #сша
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    29-го октября

    ну, это и будет, что США с украинской территории запускает свои ракеты Томагавк, соответственно Россия запустит ракету по США. Начало третьей мировой!

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го октября

    Что он там нюхает, составляя свои потужные планы, про это даже шутковать не хочется. 🙄 Этот дурень сольёт укру в кал и махая ручкой, всей зермачиной шоблой, отлетит в сторону каких нибудь катаров.

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