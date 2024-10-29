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«Это конституционный переворот»: после выборов Грузия погружается в хаос 1

В мире
Дата публикации: 29.10.2024
BB.LV
Все политические силы Грузии апеллируют к национальной гордости.

Все политические силы Грузии апеллируют к национальной гордости.

"Поздравляю вас с поражением российского правительства в Грузии!" - поспешила заявить оппозиция.

Две грузинские оппозиционные партии уже заявили, не признают результаты этих выборов. Тинатин Бокучава, глава партии «Единство — национальное движение», назвала выборы «похищенными», а результаты — «украденными». «Мы видим, что Центральная избирательная комиссия выполнила грязное поручение Иванишвили и объявила результаты, которые показывают, что олигарх Иванишвили украл победу у грузинского народа и тем самым украл европейское будущее», — сказала она. Ее коллега, лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия также заявил, что его партия не признает результаты выборов: «Выборы украдены. Произошла узурпация власти. Это конституционный переворот». Оппозиция заявила, что планирует организовать акции протеста.

Лидеры оппозиционных партий даже успели сделать несколько победных заявлений. «Несмотря на насилие, победила Европа и победил грузинский народ. Сегодня победила не какая-то одна партия, победило европейское будущее. Время Иванишвили закончилось», — заявила Тина Бокучава, председатель партии «Единство — национальное движение».

Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе поддержал: «Поздравляю вас с поражением российского правительства в Грузии! Воля народа выражена. Теперь это необходимо защитить, надо довести дело до конца. Я хочу призвать всех наших представителей на избирательных участках до последней минуты защищать голоса наших избирателей».

В победе с самого начала был уверен и лидер «Мечты» Бидзина Иванишвили: «Это редкий случай в мире, когда одна и та же партия достигает таких успехов в такой сложной ситуации». В правящей партии также обещают Грузии будущее вступление в ЕС и называют выборы референдумом, но не между европейским будущим и изоляцией, а между миром и войной. Во втягивании в войну в «Грузинской мечте» обвиняют оппозицию и «влиятельные силы» за рубежом. Такая позиция импонирует многим возрастным жителям Грузии — тем, кто жил, учился и работал здесь во времена Советского Союза.

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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    29-го октября

    Неверное название: Грузию наммеренно погружают в хаос.

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