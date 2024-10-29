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Россия в 18-й раз с начала октября атаковала Киев 1

В мире
Дата публикации: 29.10.2024
Deutsche Welle
facebook.com/MNS.GOV.UA

facebook.com/MNS.GOV.UA

ФОТО: twitter

Воздушная тревога в Киеве длилась более четырех часов. Дроны удалось сбить, но в результате падения их обломков возник пожар, пострадали пять человек, заявили городские власти, пишет DW.

Российская армия, продолжая вторжение в Украину, совершила 18-ю с начала октября нынешнего года воздушную атаку на Киев. В ночь на вторник, 29 октября, воздушная тревога объявлялась дважды и продолжалась в сумме более четырех часов, сообщил в Telegram-канале руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

"Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы по разным направлениям, но силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и обезврежены", - написал Попко. По данным КГВА, обломки дронов упали в Соломенском и Святошинском районах украинской столицы.

Пострадали пять человек

В Соломенском районе из-за падения обломков БПЛА произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части девятиэтажного жилого дома. Кроме того, загорелись здание одного из магазинов и три автомобиля. Пожар удалось потушить. В Святошинском районе выбиты стекла в трехэтажном административном здании. "По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пятеро пострадавших, из них один человек госпитализирован", - указывается в заявлении.

В ту же ночь в Харькове в результате российского авиаудара погибли четыре человека, сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. "В 2.51 Харьков подвергся авиационному обстрелу - попадание (предположительно, КАБ) было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений", - написал Терехов.

#война рф и украины
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    29-го октября

    Идет война, украинская армия находится на территории России и ждать, что кто то будет играть в бирюльки глупо. В соответствии с доктриной России, при захвате территорий гос-ва, может быть применено ядерное оружие. Так , что российское руководство еще достаточно лояльно.

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