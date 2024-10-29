У Путина нет красных линий, Европу он хочет разорвать на куски - Кулеба в Риге

У российского диктатора Владимира Путина нет красных линий, и он решил провести остаток своей жизни в борьбе, заявил в интервью агентству LETA бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«И в Лондоне, и во всех других столицах надо четко понимать, что если Путин увидит возможность атаковать западную столицу - а я не шучу и не преувеличиваю - он воспользуется этой возможностью. Для него нет "красных линий"», - подчеркнул опытный политик.

Кулеба считает, что жизненной миссией Путина в отношении Украины является разрушение государственности, а Европу он хочет разорвать на куски - "доказать себе и всем остальным, что мир свободы, демократии и процветания - это провальный проект, в то время как то, что делает Россия - это правильный путь к будущему».

Кулеба не видит возможности остановить войну на Украине, пока у власти Путин.

"Никто не может сказать, когда закончится война. Но я думаю, что Путин решил провести остаток своей жизни в боях. Не важно, где - на Украине или в Сирии, или где-то в Европе, если он на это осмелится", - заявил бывший министр иностранных дел Украины.

Он считает, что ближайший шанс на долгий и устойчивый мир появится после смерти Путина.

"Нет никаких гарантий, что это удастся. Также не стоит спекулировать на тему того, кто может прийти на его место, но, по крайней мере, будет шанс [прекратить войну]", - сказал Кулеба.

Он указал, что важным вопросом будет интенсивность войны, поскольку России будет крайне сложно поддерживать нынешний уровень интенсивности войны.

"Мы не сможем успокоить Путина, но можем в определенной степени ослабить накал его войны. Никто не знает, сколько времени это займет", - заявил политик.

Кулеба выразил обеспокоенность тем, что, хотя в США и Европе есть люди, которые полностью осознают угрозы и ущерб, причиняемые российской пропагандой и методами, используемыми Москвой, общество этих стран фундаментально недооценивает угрозы, исходящие от России.

"Дело не столько в самой российской пропаганде, сколько в местных политиках и организациях в Европе и США, которые заимствуют и используют российскую пропаганду и ее методы. Технически это вообще не российская пропаганда, но что-то шло из ее глубин", - сказал Кулеба.

Откуда ни возьмись, вдруг возникают новые политические силы разного спектра, и если "соскрести верхний слой", то под ним можно увидеть признаки российской пропаганды, сказал политик.

«Если вы не слушали украинцев и не боролись с российской пропагандой, когда это было необходимо, то теперь вы видите плоды этого процесса в своем собственном обществе. Если эти общества не поймут, что им надо яростно бороться с этими методами, тогда они будут уничтожены», - предупредил Кулеба.

В интервью бывший министр иностранных дел Украины выразил огромную благодарность Латвии "за все, что вы для нас сделали и будете делать" и поздравил латышей с наступающим Днем независимости.

"Сегодня я два часа гулял по Риге. Стоял у памятника Свободы и думал, какое это великое чудо, что этот памятник пережил советские времена. Это еще одно доказательство того, что иногда историю делают не только действия и политический расчет, но и чудо. Вы являетесь тому подтверждением. Часть чуда состоит в том, что Украина пережила это вторжение, и такое же чудо произойдет, когда Украина победит", - сказал Кулеба в интервью агентству LETA.