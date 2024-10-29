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Хата с краю: Bloomberg насчитал 101 государство, нейтральное по отношению к войне в Украине 1

В мире
Дата публикации: 29.10.2024
BB.LV
Владимир Зеленский делает все, чтобы убедить колеблющиеся страны.

Владимир Зеленский делает все, чтобы убедить колеблющиеся страны.

Президент Зеленский предупредил об опасности равнодушия к агрессии.

«Не выбирать чью-либо сторону выгодно этим странам»: Bloomberg выделил группу из более сотни стран, которые принимают новый вид «геополитического нейтралитета».

«Геополитика формирует потоки торговли и инвестиций по всему миру так, как этого не было на протяжении десятилетий, подогревая разговоры о новой холодной войне. Помимо возглавляемого США западного блока и еще одного, в котором доминируют Россия и Китай, в отдельную группу «новых нейтралов» выбилось около 101 государства. Члены этой неформальной группы делают ставку на то, что смогут привлечь инвестиции с обеих сторон и получить экономическую выгоду, если не будут выбирать чью-либо сторону.

«Новые Нейтралы» извлекают большую выгоду, оставаясь в стороне от борьбы: они привлекают растущую долю инвестиций иностранных компаний в свои фабрики и проекты. Одним из факторов, определяющих эту тенденцию, является то, что китайские предприятия тратят больше средств на размещение заводов в других странах, чтобы обойти импортные пошлины и другие протекционистские меры со стороны США и ЕС. Доля нейтральных стран в торговле с Китаем, Россией и друзьями растет. В то же время доля торговли с западным блоком снизилась. У этого две основные причины: страны, находящиеся посередине, импортируют на выгодных условиях китайские товары и российскую нефть».

Президент Владимир Зеленский отмечает, что весь мир, в частности страны Африканского континента, не могут занимать нейтральную позицию в отношении войны России против Украины, поскольку российская агрессия будет иметь последствия и для них тоже.

«Я не считаю, что в войне должна быть нейтральность. Это неправильное отношение. Не может быть нейтральности между жизнью и смертью. Когда ты нейтрален к войне, ты сразу даже из большого государства превращаешься в мелкое. Тебя никто не видит, мир тебя не видит, а значит – ты не влияешь на процессы в мире. А когда у тебя возникнут проблемы, нужно помнить, что мир тоже может быть нейтральным. И это не о бизнесе – это о жизни людей. Я считаю, что позиция нейтральности не является современной», – отметил Владимир Зеленский.

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Комментарии (1)

  • MI
    Marija Ivanova
    29-го октября

    Жили-были четыре соседа огородника. Первый и второй поссорились и начали гадить друг другу. Третий встал на сторону одного из них, тоже попал под удар и испортил отношения с другим соседом. А четвертый не вмешивался, просто работал в огороде.

    В итоге первый и второй помирились, третий остался в дураках, и у всех, кроме четвертого, был плохой урожай.

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