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Стало известно о новой угрозе странам Балтии. Теперь со стороны Калининграда 1

В мире
Дата публикации: 30.10.2024
BB.LV
Стало известно о новой угрозе странам Балтии. Теперь со стороны Калининграда

Размещенные в Калининградской области подразделения РФ могут заниматься подготовкой диверсий на территории государств Балтии и Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в большом исследовании литовского вещателя LRT совместно с журналистами-расследователями из Польши и Эстонии относительно актуальных и потенциальных угроз со стороны России и Беларуси.

Один из анонимных собеседников журналистов, источник в литовской разведке, говорит, что российские спецназовцы в Калининградской области и подразделения, связанные со спецслужбами, очень вероятно вовлечены в планирование и осуществление различных диверсий в регионе.

По его словам, "желаемый эффект достигается относительно дешево".

"Атаки обычно осуществляются лицами, которых завербовали через соцсети. Их возможности очень ограничены, они сосредотачиваются на меньших, но более легкодоступных целях. Непосредственное последствие каждой такой атаки довольно незначительное, однако общее влияние определяется количеством нападений и реакцией на них в обществе. Это неудачные попытки посеять ощущение нестабильности и опасности в обществе западных стран и подорвать поддержку Украины", – говорит собеседник.

В материале вспомнили целую серию задержаний в Польше из-за прошлых инцидентов, в которых подозревают "российский след", и подготовку диверсий.

Среди российских подразделений в Калининграде наиболее опасным может быть 390-е (ранее 561-е) разведывательное подразделение. Его база находится в Парусном неподалеку от российской военно-морской базы в Балтийске. По последним данным, там находится до 120 военнослужащих, включая персонал.

Эти спецназовцы проходят подготовку для выполнения задач против стран НАТО на побережье Балтийского моря, в частности против стратегических объектов Литвы и Польши. Потенциальными целями может быть, например, стратегический литовский порт Клайпеда, незаменимый в логистике НАТО на случай операций в регионе.

Один из анонимных собеседников журналистов говорит, что в случае гипотетического нападения России на НАТО "эта диверсионная группа будет делать свою работу".

Ранее вышло расследование немецких СМИ о том, что корабли РФ могут собирать данные о критической инфраструктуре в Балтийском море.

Недавно разведки сразу нескольких стран предупредили о риске российских диверсий на энергообъектах Норвегии.

#россия #страны балтии
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Комментарии (1)

  • А
    Андрюха
    30-го октября

    Если вы видите угрозу от РФ,ну начинайте уже войну,объявите её РФ,Долго ещё будете нагнетать!Пока собираться будете,вдруг,и война мимо пройдёт!

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