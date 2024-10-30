Хватит предлагать нам особые статусы - Кулеба

Решение о реинтеграции Украины в западный мир принято, поэтому необходимо, наконец, прекратить предлагать Украине какие-либо особые статусы или полурешения - Украина должна стать полноправным членом НАТО и Европейского Союза (ЕС), заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству LETA.

"Я думаю, что психологически Запад признал Украину частью себя. Именно поэтому мы видим прогресс как в отношении членства Украины в Европейском Союзе (ЕС), так и в НАТО. В настоящее время ЕС прошел большой путь, НАТО существенно отстает. Однако принято принципиальное решение - Украина будет реинтегрирована в западный мир, где она была уже 300 лет назад", - заявил Кулеба в интервью во время форума "Рижская конференция" по безопасности и внешней политике.

Как с сожалением отметил украинский политик, мнение о том, что Украина должна быть принята в западном мире в принципе, в западной политике не исчезло полностью, однако она должна предложить какое-то особое решение для формального признания этого статуса.

"Обещание в принципе дано, но снова идут дискуссии о том, как реализовать этот процесс - должен ли это быть обычный процесс приема или Украине надо предложить что-то особенное", - сказал Кулеба, подчеркнув, что Украина отвергла такую позицию в самом начале переговоров и поэтому было решено, что украинцы пройдут обычный процесс европейской интеграции.

"Очень важно, чтобы с этого момента и до полной интеграции Украины нам не предлагались какие-то особые статусы или полурешения. Украина должна стать полноправным членом обеих организаций. Именно это будет символизировать реинтеграцию Украины на Запад", - сказал бывший министр иностранных дел Украины.

Кулеба также подчеркнул, что ЕС сам планирует внутренние реформы, и очень важно, чтобы эти реформы не создали расслоения внутри ЕС.

В 2019 году политик сам прогнозировал, что сначала Украина вступит в НАТО, а уже потом в ЕС, приведя в пример опыт стран Балтии и Центральной Европы в их реинтеграции в западный мир, а также тот факт, что в 2019 году Украина была более готовы вступить в НАТО, чем в ЕС.

"На тот момент это был самый логичный сценарий развития событий. Тогда в НАТО хотя бы четко сказали, что Украина однажды станет частью НАТО, тогда как ЕС ничего подобного не говорил. 2022 год все изменил, и сейчас она уже сильно отстает от НАТО", - заявил Кулеба, который был министром иностранных дел Украины еще полтора месяца назад.

Однако политик полагает, что Украина получит статус члена в обеих организациях более или менее синхронно. "Это произойдет не одновременно, но время между входом в одно и другое не будет долгим", - предсказал он.

Кулеба отметил, что с точки зрения вступления в НАТО Украина находится именно там, где она была летом 2022 года, когда Украине было сказано: "Мы гарантируем, что вы будете в НАТО".

"На обсуждении Рижской конференции представитель НАТО заявил, что сейчас все по-другому по сравнению с 2008 годом, когда "мы несерьезно обещали вам членство, но сейчас совершенно серьезно". Конечно, это вызывает сомнения, не услышим ли мы через пять лет, что и на этот раз они были не совсем серьезными...", - иронизирует с некоторой горечью Кулеба.

Главным препятствием на пути Украины в НАТО по-прежнему остаются США и Германия, сказал политик.

"В 2008 году Германия и Франция решительно выступили против плана действий по членству, предложенного США для Украины. Спустя 15 лет Франция перешла на правильную сторону истории, а США и Германия выступают против, - сказал Кулеба. - Во-первых, германо-американский альянс силен, а во-вторых, мы осознаем, что важнейшей страной среди равноправных членов НАТО являются США. Я считаю, что если бы Вашингтон изменил свою позицию, он нашел бы правильный способ убедить и Германию".

Украинский политик подчеркнул, что очень важно поддерживать диалог с Германией, но основной акцент должен быть сделан на переговорах с США и надо продолжать настаивать, даже несмотря на то, что Украина не получила приглашения вступить в НАТО на вашингтонском саммите.

Кулеба считает, что у Украины есть шанс изменить нынешнюю позицию США и получить приглашение вступить в НАТО, если к власти придет любой из двух кандидатов в президенты США, хотя для этого придется использовать разную тактику, поскольку эти два кандидата очень разные.

"Однако я вижу потенциал для изменения позиции в них обоих", - сказал бывший министр иностранных дел Украины.