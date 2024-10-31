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«Латвии придется ответить» - Россия собралась подавать на ЛР в суд 1

В мире
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
«Латвии придется ответить» - Россия собралась подавать на ЛР в суд

По дипломатическим каналам Россия подала досудебные иски против Латвии в связи с «неспособностью властей республики соблюдать конвенцию о расовой дискриминации», сообщает портал nra.lv.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, если это не принесет результатов, «Латвии придется ответить в Международном суде».

«Мы уже подали досудебные претензии Латвии по дипломатическим каналам в связи с неспособностью властей этой страны соблюдать международную конвенцию 1965 года о ликвидации всех форм дискриминации... Если досудебная стадия Процедура завершается безрезультатно, тогда Латвии придется отвечать в международном суде ООН», - заявила Захарова на брифинге.

Захарова добавила, что речь идет об «открытой дискриминации русских, неуважении к русскому языку и героизации нацизма». Все это носит системный характер, отметила она, и является частью целенаправленной государственной политики Латвии.

В свою очередь портал nra.lv призывает: "Латвии надо будет ответить!"

#суд #россия
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2

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    31-го октября

    Может и правда латышские власти призовут к ответу за геноцид русских на территории Латвии.

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