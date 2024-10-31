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Зеленский предостерег Трампа от попыток убедить Киев пойти на уступки 1

В мире
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
Зеленский предостерег Трампа от попыток убедить Киев пойти на уступки

Зеленский: Трамп не сможет завершить конфликт, заставив Киев уступить территории

Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, видео было опубликовано на YouTube-канале главы государства.

«Если Трамп в случае победы захочет завершить конфликт, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится», — подчеркнул Зеленский.

30 октября президент Украины заявил о риске прекращения военной помощи Вашингтона Киеву в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. По словам Владимира Зеленского, на этот случай у Украины есть «собственный внутренний план, как усилить себя».

#война рф и украины #дональд трамп
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    31-го октября

    Зеленский предупредил Трампа, уже обхохочешься! Если Трамп придет к власти побежит к нему причитая- Что нужно господин, потому как жив тот Зеленский,, что нужен президенту США.

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