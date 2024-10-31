Зеленский предостерег Трампа от попыток убедить Киев пойти на уступки

Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, видео было опубликовано на YouTube-канале главы государства.

«Если Трамп в случае победы захочет завершить конфликт, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится», — подчеркнул Зеленский.

30 октября президент Украины заявил о риске прекращения военной помощи Вашингтона Киеву в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. По словам Владимира Зеленского, на этот случай у Украины есть «собственный внутренний план, как усилить себя».