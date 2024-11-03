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К ним приедет из Кореи генерал: кто будет командовать войсками Кима в Украине 1

В мире
Дата публикации: 03.11.2024
BB.LV
Высший командный состав осыпан правительственными наградами как бронежилетом.

Высший командный состав осыпан правительственными наградами как бронежилетом.

Пхеньян желает полного контроля над своими войсками.

В ООН озвучены имена трех генералов КНДР, отправленных вместе с солдатами в РФ — сообщает агентство Reuters.

Генерал-полковник Ким Ен Бок, старший генерал, командующий войсками специального назначения, в том числе XI корпусом, известным также как корпус «Шторм» (в СМИ писали, что солдат из этого корпуса уже отправили в РФ).

Эксперты считают, что именно Ким Ен Бок сейчас находится в РФ в качестве представителя Ким Чен Ына.

Генерал-полковник Ри Чанг Хо, заместитель начальника Генерального штаба и глава Главного разведывательного бюро. Вместе с Ким Ен Боком часто сопровождал Ким Чен Ына на разных мероприятиях в этом году, включая инспекцию военно-морской базы на восточном побережье.

Генерал-майор Син Кум Чхоль, глава Главного оперативного управления. Возглавлял главную разведывательную службу Северной Кореи примерно с 2022 года. Южная Корея обвиняла его в курировании крупных кибератак с целью кражи технологий и валюты и ввела против него санкции. Возможно, он примет командование северокорейскими войсками в РФ после отъезда Ким Ен Бока и Ри Чан Хо, пишет Reuters.

Вместе с тем, в Северной Корее опасаются убийства Ким Чен Ына — так пишет сеульский ресурс Yonhap. Южнокорейская разведка заявила, что в последнее время возрос статус дочери лидера страны Ким Чен Ына и ее готовят как потенциальную наследницу. Были зафиксированы моменты, где Ким Чжу Э беседует напрямую с послом России в КНДР, также она появлялась на официальных фото вместе с Ким Чен Ыном, но сопровождаемая личной охраной, что подтверждает ее укрепляющиеся позиции.

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    3-го ноября

    "зафиксированы моменты, где Ким Чжу Э беседует напрямую с послом России в КНДР" - двенадцатилетняя девочка координировала взаимодействие "войск КНДР" на Украине? Это рубрика фельетон?

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