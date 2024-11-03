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В ЕС или в РФ? В Молдове сегодня окончательно выберут президента страны 2

В мире
Дата публикации: 03.11.2024
BBC
В ЕС или в РФ? В Молдове сегодня окончательно выберут президента страны

В воскресенье, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур выборов президента. Об этом сообщает BBC.

В финал избирательной кампании вышли действующая глава государства Майя Санду и Александр Стояногло — бывший генпрокурор страны, со скандалом отстраненный Санду от должности в 2021 году.

В первом туре, состоявшемся двумя неделями ранее, Санду, считавшаяся фаворитом выборов, набрала 42,5% голосов избирателей. За ее оппонента проголосовали почти 26% молдаван.

Несмотря на такие результаты первого тура, наблюдатели остерегаются называть Майю Санду фаворитом решающего голосования, указывая, что резерв для расширения электората у нее крайне мал, а антирейтинг, напротив, составляет около 50%.

#выборы #молдова
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    3-го ноября

    По европейскому пути Молдавия уже идет, и судя по выборам, как то не очень успешно. С другой стороны поверить, что посчитают честно, после референдума, тоже не приходится.

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  • JB
    Janis Berzin
    3-го ноября

    "В ЕС или в РФ" - там референдум проходит? Как Санду может проиграть?

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