В ЕС или в РФ? В Молдове сегодня окончательно выберут президента страны

В воскресенье, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур выборов президента. Об этом сообщает BBC .

В финал избирательной кампании вышли действующая глава государства Майя Санду и Александр Стояногло — бывший генпрокурор страны, со скандалом отстраненный Санду от должности в 2021 году.

В первом туре, состоявшемся двумя неделями ранее, Санду, считавшаяся фаворитом выборов, набрала 42,5% голосов избирателей. За ее оппонента проголосовали почти 26% молдаван.

Несмотря на такие результаты первого тура, наблюдатели остерегаются называть Майю Санду фаворитом решающего голосования, указывая, что резерв для расширения электората у нее крайне мал, а антирейтинг, напротив, составляет около 50%.